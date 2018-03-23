Унаслідок захоплення заручників у Франції троє осіб загинули, 16 поранені
Про це заявив президента Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.
Нападник вбив двох людей безпосередньо під час нападу у супермаркеті міста Треб і ще одного у п’ятницю вранці. Він вистрілив у голову чоловікові у Каркасоні, а потім відібрав його автомобіль.
Макрон також повідомив, що двоє поранених перебувають у важкому стані. Французький президент окремо відзначив сміливість жандарма, який обміняв себе на заручників у супермаркеті.
"Він врятував життя і честь своєї зброї та своєї країни, він в цей час бореться зі смертю, і наші думки пов'язані з ним і його сім'єю", - додав Макрон.
Нагадаємо, сьогодні у департаменті Од на півдні Франції невідомий захопив заручників в супермаркеті. Нападник заявив, що є членом терористичної організації "Ісламська держава".
Згодом заручників вдалось звільнити, однак двоє з них загинули. Видання LCI повідомляло, посилаючись на джерела в поліції, що терорист таким чином "мстить за Сирію". Також стало відомо, що він вимагає звільнення Салаха Абдеслама, одного з організаторів теракту в Парижі 13 березня 2015 року.
Врешті-решт, французька поліція застрелила чоловіка, який захопив заручників у супермаркеті міста Треб на півдні країни.
Терористична група "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за захоплення заручників.
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