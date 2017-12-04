United Airlines втратила понад 600 млн доларів після інциденту з пасажиром, - ВІДЕО

Холдинг United Continental Holdings, в який входить авіакомпанія United Airlines, у ході торгів 11 квітня, втратив своєї ринкової вартості понад 600 млн доларів після інциденту на борту літака Чикаго-Луїсвілль

Біржовий стрибок стався на тлі інциденту, який стався 9 квітня на борту літака авіакомпанії United Airlines, що прямував з Чикаго в Луїсвілль, штат Кентуккі, США, передає CNN.

Компанія оголосила пасажирам, що на рейс було продано більше місць, ніж є, і попросила чотирьох будь-яких пасажирів покинути літак, щоб звільнити місце для чотирьох співробітників авіакомпанії. Їм був запропонований інший рейс, грошова компенсація та розміщення на ніч в готелі. Однак ніхто з пасажирів не погодився на це.

Після співробітники авіакомпанії випадковим чином вибрали чотирьох пасажирів. Один з них відмовився покидати салон літака, його силою витягли кілька співробітників служби безпеки.

На кадрах відеозапису, знятого всередині авіалайнера, видно, що обличчя пасажира розбите і закривавлене.

Після цього генеральний директор авіакомпанії United Airlines Оскар Муньос вибачився перед пасажирами рейсу за "воістину жахливий" інцидент.