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United Airlines втратила понад 600 млн доларів після інциденту з пасажиром, - ВІДЕО

Працівники компанії розбили обличчя пасажирові
Холдинг United Continental Holdings, в який входить авіакомпанія United Airlines, у ході торгів 11 квітня, втратив своєї ринкової вартості понад 600 млн доларів після інциденту на борту літака Чикаго-Луїсвілль
United Airlines втратила понад 600 млн доларів після інциденту з пасажиром, - ВІДЕО

Біржовий стрибок стався на тлі інциденту, який стався 9 квітня на борту літака авіакомпанії United Airlines, що прямував з Чикаго в Луїсвілль, штат Кентуккі, США, передає CNN.

Компанія оголосила пасажирам, що на рейс було продано більше місць, ніж є, і попросила чотирьох будь-яких пасажирів покинути літак, щоб звільнити місце для чотирьох співробітників авіакомпанії. Їм був запропонований інший рейс, грошова компенсація та розміщення на ніч в готелі. Однак ніхто з пасажирів не погодився на це.

Після співробітники авіакомпанії випадковим чином вибрали чотирьох пасажирів. Один з них відмовився покидати салон літака, його силою витягли кілька співробітників служби безпеки.

На кадрах відеозапису, знятого всередині авіалайнера, видно, що обличчя пасажира розбите і закривавлене.

Після цього генеральний директор авіакомпанії United Airlines Оскар Муньос вибачився перед пасажирами рейсу за "воістину жахливий" інцидент.

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12 04 2017 07:32
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