United Airlines вирішила повернути гроші за квитки всім пасажирам скандального рейсу

Американська авіакомпанія United Airlines вирішила повернути гроші за квитки всім пасажирам переповненого рейсу 3411, з якого витягнули пасажира.

"Усі пасажири рейсу 3411, що летів у неділю дев'ятого квітня, отримають компенсацію, рівну вартості квитків", — сказано в тексті заяви компанії, пише USA Today.

Нагадаємо, історія з грубою висадкою пасажира сталася перед вильотом літака з Чикаго в Луїсвілл, штат Кентуккі, США. На рейс було продано квитків більше, ніж місць, через що співробітники компанії попросили чотирьох будь-яких пасажирів покинути літак. Їм був запропонований інший рейс, грошова компенсація та розміщення на ніч в готелі. Однак ніхто з пасажирів не погодився на це.

Після співробітники авіакомпанії випадковим чином вибрали чотирьох пасажирів. Один з них відмовився покидати салон літака, його силою витягли кілька співробітників служби безпеки.На кадрах відеозапису, знятого всередині авіалайнера, видно, що обличчя пасажира розбите і закривавлене.

Після цього генеральний директор авіакомпанії United Airlines Оскар Муньос вибачився перед пасажирами рейсу за "воістину жахливий" інцидент.

Незважаючи на вибачення, Холдинг United Continental Holdings, в який входить авіакомпанія United Airlines, у ході торгів 11 квітня, втратив своєї ринкової вартості понад 800 млн доларів після інциденту на борту літака Чикаго-Луїсвілль