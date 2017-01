University Talks @Lviv: Студенти розкажуть, як втілювати громадські ініціативи

Команда громадської організації "UTrend" запрошує усіх бажаючих відвідати сучасну молодіжну конференцію University Talks @Lviv у популярному форматі, яка відбудеться 4 лютого в актовій залі ЛНУ ім. Івана Франка о 12.00. Одним із інформаційних партнерів заходу виступає інтернет-видання iPress.ua.

University Talks – єдина платформа для акумуляції сил активної молоді, що має можливість вільно спілкуватись, обмінюватись ідеями та думками. Метою University Talks є об’єднання цілеспрямованого студентства навколо спектру актуальних питань сучасності.

"University Talks @Lviv – це наше ствердження, що все в наших руках. Наші спікери – це справжній заряд натхнення та позитиву, який не дасть чекати на зміни, а стимулюватиме здійснювати їх просто зараз. Ми радо вітатимемо кожного, хто завітає до нас 4 лютого. Прагнемо активно розвивати стиль сторітелінгу в Україні та популяризувати цей напрямок в науці та освіті", – розповідає Анна-Марія Лучак голова ГО UTrend.

На Вас чекають захоплюючі виступи від креативних спікерів, нові знайомства, приємна університетська атмосфера та порція гарного настрою від музичного гурту “Rocky Road”.

Серед спікерів молодіжної конференції – студенти львівських вишів та громадські діячі: Денис Коляда, голова ГО Великого Бажайте та співзасновник платформи Principium, Дмитро Плахта, журналіст-фрілансер, блогер газети “День”, Марина Дронговська, президент локального комітету AISEC у Львові, організатор проекту "Дитячий табір World Without Borders", Анатолій Козак, співзасновник соціального проекту "По краплині для життя", Любомир Шимків, організатор фестивалів вуличної їжі "Вуличний ринок", менеджер Львівського осередку Української Академії Лідерства, Ярослав Назар, випускник Школи журналістики УКУ, ведучий радіо Skovoroda, фандрайзер у Львівський IT Cluster, Ромко Колобочок, менеджер мережі холдингу "!Fest", Тарас Яворський, заступник голови ВГМО "ФРІ Plus" у Львові, член керівництва ФРІ та політичної партії ДемАльянс, Роксолана Мудрак, депутат Перемишлянської міської ради, учасниця волонтерської допомоги армії "Синій камінь", студентка Школи журналістики УКУ.

Учасники конференції зможуть дізнатися про досвід під час реалізації громадських проектів, практичні поради з втілення ідей, заслухати лекцію про лідерство та моральні цінності, як знайти себе в служінні іншим та відкритися до нових проектів.

Випускник Школи журналістики УКУ Ярослав Назар розповість про 10 українських успішних історій, студентка журналістики Роксолана Мудрак поділиться досвідом, як реалізувати ініціативи в невеликих містах. Студент 4-го курсу історії Денис Коляда, голова ГО Великого Бажайте та співзасновник платформи Principium розповість про те, як розбудовувати довіру в спільній роботі і що її може підривати.

"80 років тому головним ресурсом в світі були надра землі “нафта, золото, вугілля, 35 років тому сталася революція, і сфера послуг посіла провідні місця на ринку. Сьогодні ми живемо, я б сказав, у дореволюційну епоху, після якої найбільш затребуваним стане вміння спілкуватися. Іншими словами, взаємини стануть найдорожчим ресурсом. Такі форуми – це можливість зрозуміти і завести свій стартовий капітал взаємин вже сьогодні. Це можливість руйнацій стін і бар’єрів, можливість прийти до єдності, знайти джерела незмінного ресурсу натхнення", – зазначає Денис Коляда.

Не проґавте можливість скуштувати інтелектуальний коктейль вражень та емоцій, ковток якого стане для вас мотиватором до саморозвитку та вдосконалення.

Місце і час провдення: 4 лютого, початок о 12.00, Актова зала ЛНУ ім. Івана Франка, вхід вільний.

Сайт організаторів: www.universitytalkslviv.zzz.com.ua



Контакти організаторів:

Дана Ткачук +38 098 51 96 132, +38 063 2000 746

Анна-Марія Лучак +38 096 188 38 01

utrend.go@gmail.com