БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСтуденти швейцарського Університет прикладних наук тепер зможуть оплатити навчання криптовалютою Bitcoin.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Університет Швейцарії почав приймати оплату за навчання Bitcoin
Платежі в біткоіни будуть конвертуватися у валюту Швейцарії
Фото: google.com
Відзначається, що в університеті активно вивчається технологія блокчейна, що і сприяло вирішенню питання про прийом платежів в Bitcoin, - повідомляє Insider.Pro.
Процесинг буде здійснювати стартап Bitcoin Suisse AG. Саме вони візьмуть на себе ризики, пов'язані з коливаннями курсу криптовалюти. Платежі в біткоіни будуть конвертуватися у валюту Швейцарії щотижня або щодня, при досягненні порогу в 10 тисяч швейцарських франків. Комісія складе 1%.
Нагадаємо, біткоіни – найпопулярніша криптовалюта, що забезпечує можливість проведення анонімних платежів, і виключає строгий контроль з боку третіх осіб.
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