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Університет Швейцарії почав приймати оплату за навчання Bitcoin

Платежі в біткоіни будуть конвертуватися у валюту Швейцарії
Студенти швейцарського Університет прикладних наук тепер зможуть оплатити навчання криптовалютою Bitcoin.
Університет Швейцарії почав приймати оплату за навчання Bitcoin Фото: google.com

Відзначається, що в університеті активно вивчається технологія блокчейна, що і сприяло вирішенню питання про прийом платежів в Bitcoin, - повідомляє Insider.Pro.

Процесинг буде здійснювати стартап Bitcoin Suisse AG. Саме вони візьмуть на себе ризики, пов'язані з коливаннями курсу криптовалюти. Платежі в біткоіни будуть конвертуватися у валюту Швейцарії щотижня або щодня, при досягненні порогу в 10 тисяч швейцарських франків. Комісія складе 1%.

Нагадаємо, біткоіни – найпопулярніша криптовалюта, що забезпечує можливість проведення анонімних платежів, і виключає строгий контроль з боку третіх осіб.

 


 

 

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08 10 2017 11:55
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