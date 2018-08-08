Університет "Україна" заявляє про рейдерське захоплення
Інформація щодо "рейдерського захоплення" одного з корпусів ВНЗ на вулиці Львівській, 23 надійшла до правоохоронців ввечері 7 серпня. За даними прес-служби поліції, невідомі у масках зайшли в корпус університету і заблокували його роботу.
Зазначається, що конфлікт виник через право власності на один із корпусів університету. У 2008 році університет взяв у банку "Хрещатик" кредит на розбудову навчального корпусу під заставу будівлі ВНЗ на Львівській, 23 загальною площею 3495 кв.м.
5 квітня 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, після чого Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.
"Всі активи, що були в заставі у банку, реалізовані через торги. Наразі триває судовий розгляд щодо визнання торгів недійсними", - повідомили УП в університеті.
Поліція пише, що у 2017 році навчальний заклад борг не погасив.
Правоохоронці стверджують, що 22 вересня 2017 року банк продав ТОВ "Ф" вимоги за кредитом університету, а в жовтні ТОВ "Ф" відступило частину прав вимог до ТОВ "О".
Компанії уклали договір про відступлення прав за іпотекою і власником частини будівлі ВНЗ, яку використовував університет, ще з листопада 2017 року стала ТОВ "О".
"Відповідні документи надав адвокат власника, який прибув в університет разом із представниками охоронної фірми", - повідомили в поліції.
Проте у ВНЗ зазначають, що Окружний адміністративний суд скасував рішення ФГВФО від серпня 2017 року про умови продажу активів банку. Зокрема, мова йде про іпотеки і застави, під що підпадає кредитна угода університету.
Суд зобов’язав фонд скасувати рішення про торги щодо продажу прав вимоги "Хрещатику".
"Справа знаходиться на розгляді у Верховному Суді України", - повідомили в "Україні".
Також у ВНЗ наголошують, що приміщенням заволоділи неправомірно, адже постанови суду ще не має. У поліції стверджують, що наразі немає судових рішень, які б обмежували право власника (ТОВ "О" - ред.) на використання будівлі університету.
Про захоплення 7 серпня повідомив у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.
"У приміщення універу увірвалися люди у формі та закрилися", - написав він.
За даними університету, захоплення здійснили приблизно 70 молодиків, віком до 25 років. Директор центру профорієнтації "Потенціал" в університеті "Україна" Євген Самойленко повідомив "Українській правді", що "рейдери" все ще в будівлі.
Також на Facebook-сторінці ВНЗ повідомляється, що 8 серпня "всі три корпуси утримуються "тітушками". Зазначається, що поліція перед ранковою зміною покинула територію університету, і більше не приїжджала.
Нагадаємо, що 20 невідомих чоловіків у камуфляжній формі зі зброєю намагалися захопити підприємство "Бетон-Одеса".
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