Університет "Україна" заявляє про рейдерське захоплення

У поліції кажуть, що будівля опинилася у власності приватної компанії через непогашений кредит

Університет "Україна" в Києві заявляє про рейдерське захоплення одного з корпусів.

Інформація щодо "рейдерського захоплення" одного з корпусів ВНЗ на вулиці Львівській, 23 надійшла до правоохоронців ввечері 7 серпня. За даними прес-служби поліції, невідомі у масках зайшли в корпус університету і заблокували його роботу.

Зазначається, що конфлікт виник через право власності на один із корпусів університету. У 2008 році університет взяв у банку "Хрещатик" кредит на розбудову навчального корпусу під заставу будівлі ВНЗ на Львівській, 23 загальною площею 3495 кв.м.

5 квітня 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, після чого Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

"Всі активи, що були в заставі у банку, реалізовані через торги. Наразі триває судовий розгляд щодо визнання торгів недійсними", - повідомили УП в університеті.

Поліція пише, що у 2017 році навчальний заклад борг не погасив.

Правоохоронці стверджують, що 22 вересня 2017 року банк продав ТОВ "Ф" вимоги за кредитом університету, а в жовтні ТОВ "Ф" відступило частину прав вимог до ТОВ "О".

Компанії уклали договір про відступлення прав за іпотекою і власником частини будівлі ВНЗ, яку використовував університет, ще з листопада 2017 року стала ТОВ "О".

"Відповідні документи надав адвокат власника, який прибув в університет разом із представниками охоронної фірми", - повідомили в поліції.

Проте у ВНЗ зазначають, що Окружний адміністративний суд скасував рішення ФГВФО від серпня 2017 року про умови продажу активів банку. Зокрема, мова йде про іпотеки і застави, під що підпадає кредитна угода університету.

Суд зобов’язав фонд скасувати рішення про торги щодо продажу прав вимоги "Хрещатику".

"Справа знаходиться на розгляді у Верховному Суді України", - повідомили в "Україні".

Також у ВНЗ наголошують, що приміщенням заволоділи неправомірно, адже постанови суду ще не має. У поліції стверджують, що наразі немає судових рішень, які б обмежували право власника (ТОВ "О" - ред.) на використання будівлі університету.

Про захоплення 7 серпня повідомив у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

"У приміщення універу увірвалися люди у формі та закрилися", - написав він.

За даними університету, захоплення здійснили приблизно 70 молодиків, віком до 25 років. Директор центру профорієнтації "Потенціал" в університеті "Україна" Євген Самойленко повідомив "Українській правді", що "рейдери" все ще в будівлі.

Також на Facebook-сторінці ВНЗ повідомляється, що 8 серпня "всі три корпуси утримуються "тітушками". Зазначається, що поліція перед ранковою зміною покинула територію університету, і більше не приїжджала.

Нагадаємо, що 20 невідомих чоловіків у камуфляжній формі зі зброєю намагалися захопити підприємство "Бетон-Одеса".