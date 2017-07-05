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Уперше в Україні для охорони порядку буде задіяно унікальний гелікоптер, – ВІДЕО

Сучасні технології дають змогу ідентифікувати осіб та підозрілі речі
Правоохоронці для охорони громадського порядку використовуватимуть три спеціально укомплектовані найсучаснішим обладнанням автомобілі та гелікоптер.
Уперше в Україні для охорони порядку буде задіяно унікальний гелікоптер, – ВІДЕО Фото: facebook.com/UA.National.Police

Про це сьогодні повідомив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв, пише прес-служба Нацполіції.

Поліція для фіксації та передачі інформації в режимі онлайн до Ситуаційних центрів Нацполіції використовуватиме два автомобілі, третій використовуватимуть нацгвардійці.

Під час проведення масових заходів автомобілі розміщуватимуться неподалік масового скупчення громадян.

"Це дає можливість нам оперативно отримувати відео з тої чи іншої точки та аналізувати стан справ, а відповідно – приймати управлінські рішення щодо застосування сил та засобів, спеціальної техніки, та всього наявного ресурсу, який залучається до охорони громадського порядку", - зазначив Бушуєв.

Він додав, що автомобілі також оснащені технікою, яка має доступ до всіх інформаційних відомчих ресурсів.

Крім того, поліцейські на час проведення масових заходів, зокрема під час проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017", використовуватимуть сучасний гелікоптер. Він обладнаний спеціальною відеоапаратурою, яка також має можливості фіксації правопорушень та оперативної передачі інформації до Ситуаційних центрів Нацполіції.

Бушуєв також розповів, що сучасні технології, які запроваджуються в поліції, дають змогу ідентифікувати осіб та підозрілі речі.

"Така практика у нас використовується вперше. Позитивний досвід, який здобудемо, буде і надалі використовуватись, тому що в цих новітніх технічних рішеннях є дуже великий потенціал", – підкреслив Бушуєв.

Нагадаємо, до охорони громадського порядку в Києві у період з 7 по 14 травня залучать близько 16 тисяч правоохоронців.

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07 05 2017 23:20
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