Уперше за 97 років під час кориди у Франції загинув матадор

У Франції за рік на кориді вбивають понад тисячу биків

Іспанський матадор Айван Фандіньо загинув від удару бика під час фестивалю Aire-sur-l Adour на південному-заході Франції.

Про це повідомляє ВВС.

"Айвана Фандіньо було 36 років. Під час бою в суботу його нога заплуталася в плащі, він впав на землю, де його й наздогнав бик", – йдеться в повідомленні.

Коли матадора виводили з рингу, він ще був у свідомості, але мав сильну кровотечу. Чоловік помер по дорозі до лікарні від серцевого нападу.

Загиблий уродженець Басконії вже неодноразово виходив на арену. Айван Фандіньо раніше вже був поранений під час боїв з биками принаймні двічі – у 2015 році тварина підкинула його в повітря під час бою в Памплоні, а за рік до цього стався ще більш серйозний інцидент, коли матадор втратив свідомість у французькому Байоні.



Фото: EPA

Фандіньо став першим матадором, який загинув у Франції протягом останніх 97 років – у 1921 році на арені в Безьє загинув Ісидоро Марі Фернандо.

Варто відзначити, бої з биками визнали законними у Франції після того, як в 2012 році Конституційна рада відхилила позов про заборону цієї розваги, поданий захисниками тварин. У Франції за рік на кориді вбивають понад 1 тис. биків.

Нагадаємо, в іспанському місті Теруель під час шоу бик проткнув рогами 29-річного професійного матадора Віктора Барріо.