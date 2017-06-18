Уперше за 97 років під час кориди у Франції загинув матадор
Про це повідомляє ВВС.
"Айвана Фандіньо було 36 років. Під час бою в суботу його нога заплуталася в плащі, він впав на землю, де його й наздогнав бик", – йдеться в повідомленні.
Коли матадора виводили з рингу, він ще був у свідомості, але мав сильну кровотечу. Чоловік помер по дорозі до лікарні від серцевого нападу.
Загиблий уродженець Басконії вже неодноразово виходив на арену. Айван Фандіньо раніше вже був поранений під час боїв з биками принаймні двічі – у 2015 році тварина підкинула його в повітря під час бою в Памплоні, а за рік до цього стався ще більш серйозний інцидент, коли матадор втратив свідомість у французькому Байоні.
Фото: EPA
Фандіньо став першим матадором, який загинув у Франції протягом останніх 97 років – у 1921 році на арені в Безьє загинув Ісидоро Марі Фернандо.
Варто відзначити, бої з биками визнали законними у Франції після того, як в 2012 році Конституційна рада відхилила позов про заборону цієї розваги, поданий захисниками тварин. У Франції за рік на кориді вбивають понад 1 тис. биків.
Нагадаємо, в іспанському місті Теруель під час шоу бик проткнув рогами 29-річного професійного матадора Віктора Барріо.
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