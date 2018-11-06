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ООН зажадала від Італії і Мальти прийняти судно із 629 мігрантами

629 осіб перебувають на судна Aquarius, у тому числі понад 100 дітей
Управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців звернулося до урядів Італії та Мальти з проханням дозволити негайну висадку сотням мігрантів, яких у суботу врятувало гуманітарне судно Aquarius.
ООН зажадала від Італії і Мальти прийняти судно із 629 мігрантами Фото: EPA/UPG

"Тут є невідкладний гуманітарний імператив. Люди у скрутному становищі, у них закінчується їжа, і вони потребують швидкої допомоги. Ширші питання, наприклад, хто несе відповідальність і як цю відповідальність краще розділити між державами, слід розглянути пізніше", - наводяться на сайті УВКБ ООН слова спеціального посланця з питань ситуації в центральному районі Середземного моря Вінсента Кошетеля.

629 осіб перебувають на судна Aquarius, у тому числі понад 100 дітей. Судно зараз у водах біля Мальти й Італії. Досі жодна країна не погодилася дозволити мігрантам висадитися.

"Фундаментальний принцип порятунку в морі не повинен підважуватися в результаті таких інцидентів. Інші уряди повинні підтримати країни, які стикаються з прибуттям мігрантів через море. Це може включати передбачуваний механізм у всьому регіоні для висадки на підставі співпраці між державами та іншими суб'єктами", - додав Кошетель.

Нагадаємо, судно Aquarius належить європейській благодійній організації SOS Mediterranee. У суботу воно підібрало африканців з різних плавзасобів біля узбережжя Лівії. Однак Італія не дозволила Aquarius увійти в будь-який зі своїх портів і наказала прямувати до Мальти, але та також відмовилася приймати судно.

Рішення не пускати мігрантів з Aquarius прийняв новий міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні - один з лідерів консервативної партії "Ліга Півночі". "Віднині Італія теж почне говорити "ні", - оголосив він. Сальвіні назвав благодійні організації, які рятують людей у морі, "таксі для мігрантів".

 
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11 06 2018 14:27
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