Упродовж дня бойовики тричі провокували сили АТО на вогонь у відповідь, – штаб

У штабі АТО переконані, що це свідчить про зацікавленість російських найманців у подальшому загостренні конфлікту

За інформацією штабу АТО, від початку доби 23 грудня незаконні збройні формування на Донбасі тричі порушили перемир'я.

"Російсько-терористичні війська цинічно порушують новорічно-різдвяне перемир’я, яке почало діяти від початку цієї доби. Впродовж сьогоднішнього дня окупанти уже тричі провокували сили АТО на вогонь у відповідь", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування з міномету калібру 82-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО довкола Луганського, що на Світлодарські дузі. У цьому ж районі ЗСУ обстрілював ворожий снайпер.

На Донецькому напрямку бойовики порушували перемир’я з кулеметів поблизу Авдіївки, а зі стрілецької зброї неподалік Лебединського.

"Такі підступні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню", – підсумували у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі один український військовослужбовець загинув, ще один дістав поранень.