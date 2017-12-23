Упродовж дня бойовики тричі провокували сили АТО на вогонь у відповідь, – штаб
"Російсько-терористичні війська цинічно порушують новорічно-різдвяне перемир’я, яке почало діяти від початку цієї доби. Впродовж сьогоднішнього дня окупанти уже тричі провокували сили АТО на вогонь у відповідь", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
На Луганському напрямку незаконні збройні формування з міномету калібру 82-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО довкола Луганського, що на Світлодарські дузі. У цьому ж районі ЗСУ обстрілював ворожий снайпер.
На Донецькому напрямку бойовики порушували перемир’я з кулеметів поблизу Авдіївки, а зі стрілецької зброї неподалік Лебединського.
"Такі підступні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню", – підсумували у штабі.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі один український військовослужбовець загинув, ще один дістав поранень.
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