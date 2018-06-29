Упродовж доби четверо військових ЗСУ загинуло, двоє поранені

Один український військовик загинув на луганському напрямку, двоє поблизу Південного під Горлівкою, ще один у районі Луганського

Упродовж минулої доби, 28 червня незаконні збройні формування 28 разів відкривали прицільний вогонь по позиціях ЗСУ, 9 з яких – із важкого озброєння.

Бойовики застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, на окремих ділянках - озброєння танків, ствольну артилерію та міномети, які заборонені Мінськими домовленостями, повідомляє Оперативний штаб.

На луганському напрямку формування стріляли у напрямку Новотошківського з танку, мінометів, автоматичних гранатометів та БМП. Також відмічається активність бойовиків у районі Світлодарська та Новозванівки. Один український військовик загинув і ще одного поранено.

"Гаряче було в районі населеного пункту Південне, що на горлівському напрямку. Ворог активно застосовував міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети, вогонь з яких був прикриттям роботи снайпера та диверсійної групи. Лише дієвими заходами вогневого впливу на окупантів вдалося стабілізувати ситуацію. Проте двоє захисників України загинули. На цьому ж напрямку внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів та великокаліберних кулеметів отримав поранення захисник Луганського", - йдеться у повідомленні штабу.

На донецькому напрямку незаконні формування обстрілювали район Мар’їнки, Верхньторецького та Авдіївки. Один із військовослужбовців під Авдіївкою отримав несумісні із життям пошкодження.

На Маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь по Павлополю, Водяному, Лебединському, Гнутовому, Новотроїцькому та Широкиному.

Упродовж поточної доби бойовики активності не проявляли.

"За уточненими даними розвідки, 9 бойовиків російських окупаційних військ знищено, 8 поранено", - додали в штабі ОС.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 32 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, 4 з яких - із важкого озброєння, 3 українських військових загинули, 3 поранені.