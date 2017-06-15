Впродовж доби в АТО зафіксовано 55 обстрілів, трьох військовиків поранено, - штаб
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
На приморському напрямку противник з мінометів калібру 120 мм обстрілював наші укріплення в районі Миколаївки. Зі 122-мм ствольної артилерії - позиції українських воїнів поблизу Чермалика. Також з мінометів калібру 82 мм бандити били поблизу Красногорівки. Окрім того, під ворожими обстрілами вчора неодноразово опинялись українські воїни, котрі тримають оборону в районі Павлополя, Талаківки, Водяного, Лебединського, Широкиного, Гнутового та Мар'їнки. Там загарбники здебільшого застосовувати гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та інше піхотне озброєння. Всього минулої доби на цьому напрямку зафіксовано 23 ворожі збройні провокації.
На донецькому напрямку противник 13 разів порушував режим припинення вогню. Обстрілявши ще вдень з танкових гармат наші оборонні укріплення поблизу Новолуганського, що на Світлодарській дузі, загарбники різко активізувались із настанням сутінок. Спершу вони здійснили щільний обстріл з мінометів калібру 120 й 82 мм позицій сил АТО в районі Авдіївки. Дещо згодом окупанти зі 122-мм артилерії потужно вдарили по наших опорних пунктах неподалік Пісків. Також під ворожим мінометним вогнем вчора ввечері опинились українські воїни, котрі тримають оборону біля Опитного та Верхньоторецького. Окрім того, застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів, проросійські бандформування відкривали вогонь по підрозділах ЗС України в районі Майорська, Кам'янки та Невельського.
На луганському напрямку нараховано 19 ворожих обстрілів. Там з мінометів, подекуди й калібру 120 мм, найманці били по позиціях сил АТО в районі Катеринівки, Новоолександрівки, Щастя та Трьохізбенки. Поблизу цих населених пунктів, а також неподалік Жовтого, Новотошківки, Кримського, Троїцького та Станиці Луганської, російсько-терористичні бандформуванн впродовж неодноразового відкривали вогонь по українських оборонних укріпленнях з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів.
Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 52 рази відкривали вогонь, п'ять разів вони били з забороненої зброї.
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