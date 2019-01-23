Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Упродовж минулого тижня від грипу померли 6 людей, - МОЗ

Епідемії грипу в Україні немає
У період з 14 по 20 січня в Україні на грип та ГРВІ захворіли майже 192 тисячі українців, шестеро людей померли від грипу.
Упродовж минулого тижня від грипу померли 6 людей, - МОЗ Фото: ppcherbs.com.au

В Україні не перевищено епідемічний поріг, немає епідемії грипу. Водночас підвищені показники захворюваності в 5 областях: Чернігівській, Житомирській, Київській, Одеській і Сумській", - повідомляє МОЗ.

Також у МОЗ додали, що упродовж минулого тижня від грипу вакцинувались близько 1 тисячі людей.

Додамо, що за третій тиждень 2019 року в Києві зареєстрували 14 653 хворих на грип та ГРВІ, епідеміологічний поріг не перевищений.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2019 20:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.