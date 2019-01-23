НОВИНИУ період з 14 по 20 січня в Україні на грип та ГРВІ захворіли майже 192 тисячі українців, шестеро людей померли від грипу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Упродовж минулого тижня від грипу померли 6 людей, - МОЗ
Епідемії грипу в Україні немає
Фото: ppcherbs.com.au
В Україні не перевищено епідемічний поріг, немає епідемії грипу. Водночас підвищені показники захворюваності в 5 областях: Чернігівській, Житомирській, Київській, Одеській і Сумській", - повідомляє МОЗ.
Також у МОЗ додали, що упродовж минулого тижня від грипу вакцинувались близько 1 тисячі людей.
Додамо, що за третій тиждень 2019 року в Києві зареєстрували 14 653 хворих на грип та ГРВІ, епідеміологічний поріг не перевищений.
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