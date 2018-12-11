Упродовж найближчих 10-20 років на Закарпатті може статися потужний землетрус, - Інститут геофізики НАН
"Безумовно, є причина для хвилювань, тому що якщо ми подивимося на мапу сейсмічного реагування на території України, то там показано, що на Закарпатті можуть бути глобальні землетруси. Вони вже були. Місцеві ефекти навіть досягали 8 балів", - заявив заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера, пише "Обозреватель".
Закарпаття належить до сейсмоактивного поясу нашої планети, пояснює сейсмолог, тому землетруси вірогідні. Проте ніхто не може сказати, чи дійсно вони будуть і якої сили.
"Прогнози помилкові навіть на одну годину, на один день чи місяць. Чим більше років, тим, звичайно, відповідальність менша, тому що невідомо, що за цей час відбудеться. Прогнозувати час, силу і місце потужних землетрусів нині не вміє ніхто. Але інформація про те, що на Закарпатті були раніше землетруси, що вони можуть бути тепер, безумовно, правдива", - вважає він.
А для того щоб землетрус не завдав серйозних наслідків, Кендзера радить дотримуватися норм будівництва в сейсмонебезпечних регіонах України, тоді коливання не завдадуть значної шкоди.
"Знаючи, як будуть коливатися ґрунти при землетрусі, можна будувати такі будинки, які будуть дешевшими і сейсмостійкими", - додав учений.
Нагадаємо, що в Румунії стався землетрус, поштовхи від якого відчувалися і в Україні.
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