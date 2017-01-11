Упродовж жовтня в зоні АТО загинули одинадцять військових
Це значно більше у порівнянні з вереснем: шестеро загиблих та 30 поранених.
Найбільше втрат українська армія зазнала у другій половині жовтня.
1 жовтня. Збройні сили зазнали втрат на Маріупольському напрямку. У Богданівці у наслідок підриву на міні ОЗМ-72 загинув український військовий Сергій Клемешев.
16 жовтня. Внаслідок обстрілу противника в районі Кам’янки загинув Микола Ларін. А неподалік Невельського на невідомому вибуховому пристрої підірвався Андрій Беспалов “Палич”, зазнавши травм, несумісних з життям.
17 жовтня. Гібридні війська на всіх напрямках обстрілювали позиції Збройних Сил України із заборонених мінськими домовленостями мінометів різних калібрів, загалом випустивши 45 мін. Унаслідок бойових дій троє захисників України загинули: Михайло Луговий “Дід” / “Борода”, Олександр Омельчук та Микола Руденко “Рудік”.
24 жовтня. Внаслідок бойових дій загинули четверо захисників України. У результаті підриву на міні ОЗМ на Світлодарській дузі загинули Ярослав Бондар та Антон Сінягуб. На Донеччині від кульового поранення в груди під час обстрілу укріплень з АГС та кулеметів загинув Ілля Стецун. У районі Мар'їнки від пострілу ворожого снайпера загинув Валерій Самофал.
28 жовтня. Під час одного з ворожих обстрілів поблизу Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України Олександр Жуков.
31 жовтня. Біля Донецького аеропорту загинув Георгій Саралідзе “Гюрза-2”.
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