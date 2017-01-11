Упродовж жовтня в зоні АТО загинули одинадцять військових

Упродовж жовтня 2017 року під час бойових дій на сході України, за офіційними даними, загинули одинадцять військовослужбовців Збройних сил України, поранень зазнали 47 бійців.

Це значно більше у порівнянні з вереснем: шестеро загиблих та 30 поранених.

Найбільше втрат українська армія зазнала у другій половині жовтня.

1 жовтня. Збройні сили зазнали втрат на Маріупольському напрямку. У Богданівці у наслідок підриву на міні ОЗМ-72 загинув український військовий Сергій Клемешев.

16 жовтня. Внаслідок обстрілу противника в районі Кам’янки загинув Микола Ларін. А неподалік Невельського на невідомому вибуховому пристрої підірвався Андрій Беспалов “Палич”, зазнавши травм, несумісних з життям.

17 жовтня. Гібридні війська на всіх напрямках обстрілювали позиції Збройних Сил України із заборонених мінськими домовленостями мінометів різних калібрів, загалом випустивши 45 мін. Унаслідок бойових дій троє захисників України загинули: Михайло Луговий “Дід” / “Борода”, Олександр Омельчук та Микола Руденко “Рудік”.

24 жовтня. Внаслідок бойових дій загинули четверо захисників України. У результаті підриву на міні ОЗМ на Світлодарській дузі загинули Ярослав Бондар та Антон Сінягуб. На Донеччині від кульового поранення в груди під час обстрілу укріплень з АГС та кулеметів загинув Ілля Стецун. У районі Мар'їнки від пострілу ворожого снайпера загинув Валерій Самофал.

28 жовтня. Під час одного з ворожих обстрілів поблизу Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України Олександр Жуков.

31 жовтня. Біля Донецького аеропорту загинув Георгій Саралідзе “Гюрза-2”.