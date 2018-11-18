УПЦ КП: повідомлення про Собор 22 листопада - фейк

"Лише офіційне повідомлення про дату Собору означатиме, що вона вже визначена"

Архієпископ Української православної церкви Київського патріархату, речник УПЦ КП Євстратій Зоря заявив, що поширювані повідомлення про проведення Об'єднавчого Собору 22 листопада - фейк.

"Мене не дивує, що невідомі аноніми "оголошують" у Фейсбуці церковні Собори. Дивує, яка кількість освічених людей, священнослужителів сприймає таке "оголошення" за чисту монету і поширює його", - повідомив Зоря 18 листопада на своїй сторінці у Facebook.

"Офіційно засвідчую: поширювана в оголошенні інформація НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ. Лише ОФІЦІЙНЕ повідомлення про дату Собору означатиме, що вона вже визначена", - підкреслив речник УПЦ КП.

Як повідомлялося, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.

Російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в Константинопольському патріархаті пише, що об'єднавчий собор буде проведено 21 листопада.

Раніше представник Константинопольського патріархату заявив, що після скасування акту про передачу території України під адміністрацію Російської церкви в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

Представник Константинополя також заявив, що всі ієрархи українських церков мають рівні права на участь у соборі щодо автокефалії.

В УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.