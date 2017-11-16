УПЦ КП зняла з посади протоієрея, який влаштував п'яне ДТП на Рівненщині
"Протоієрей Дмитро за вчинення ДТП в стані алкогольного сп'яніння, поведінку, що принижує честь і гідність православного пастиря, чим дискредитує Церкву Христову, згідно з 42 правилом святих апостолів звільняється від обов'язків настоятеля парафії св. праведної Уляни Ольшанської м Рівне і йому забороняється священнослужіння", - йдеться в указі архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона, інформують Українські новини.
Також священикові заборонили відправляти богослужіння.
За даними УПЦ КП, у священика немає права на покаяння для повернення в парафію, оскільки раніше його вже затримували за водіння автомобіля в нетверезому стані.
За даними поліції, постраждалі в ДТП 65-річна і 80-річна жінки є черницями Свято-Миколаївського Городоцького монастиря Української православної церкви Московського патріархату.
Після скоєння ДТП священик продовжував розпивати спиртні напої на місці аварії, а після появи поліцейських почав тікати. Поліцейські наздоганяли його по полю і по лісосмузі.
Під час оформлення протоколу він також розпивав спиртні напої.
Раніше, у Рівненській області 28 серпня священик Української православної церкви Московського патріархату побив священика єпархії Київського патріархату, протоієрея Олександра Тимощука.
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