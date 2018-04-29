УПЦ КП звернулася до міжнародної спільноти через утиски на окупованих територіях
Про це йдеться у відкритому листі УПЦ КП.
Патріарх Філарет звернувся до країн-учасниць Мінського процесу, Організації Об'єднаних Націй, Євросоюзу та ОБСЄ з проханням звернути увагу на "різке погіршення ситуації з дотриманням права на свободу совісті в ОРДЛО".
Філарет заявив, що священикам Київського Патріархату на окупованому Донбасі так звана "влада" самоназваних "республік" заявила про необхідність "зареєструватися за місцевим законодавством". А в разі, якщо упродовж місяця релігійні громади УПЦ КП цього не зроблять, їх нібито позбавлять права на землю та майно, їхню діяльність заборонять, а священиків "вишлють з території республіки".
"У зв’язку з реальною загрозою істотного погіршення становища релігійних організацій на території ОРДЛО звертаюся до країн-учасниць "Мінського процесу" та до міжнародної спільноти із закликом вжити невідкладних заходів з метою не допустити ще більшого порушення принципів релігійної свободи в цьому регіоні", – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, представники УПЦ КП направили до Європейського суду заяву щодо утисків у Сімферополі. У серпні 2017 року російські силовики прийшли до храму УПЦ КП у Сімферополі. Вони винесли ікони та майно з храму.
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