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УПЦ КП звернулася до міжнародної спільноти через утиски на окупованих територіях

Патріарх Філарет заявляє про погрози релігійним громадам УПЦ КП на окупованому Донбасі
Українська православна церква Київського патріархату звернулася до міжнародної спільноти з приводу недотримання права на релігійну свободу на окупованих територіях Донбасу.
УПЦ КП звернулася до міжнародної спільноти через утиски на окупованих територіях Фото: ukrinform.ua

Про це йдеться у відкритому листі УПЦ КП.

Патріарх Філарет звернувся до країн-учасниць Мінського процесу, Організації Об'єднаних Націй, Євросоюзу та ОБСЄ з проханням звернути увагу на "різке погіршення ситуації з дотриманням права на свободу совісті в ОРДЛО".

Філарет заявив, що священикам Київського Патріархату на окупованому Донбасі так звана "влада" самоназваних "республік" заявила про необхідність "зареєструватися за місцевим законодавством". А в разі, якщо упродовж місяця релігійні громади УПЦ КП цього не зроблять, їх нібито позбавлять права на землю та майно, їхню діяльність заборонять, а священиків "вишлють з території республіки".

"У зв’язку з реальною загрозою істотного погіршення становища релігійних організацій на території ОРДЛО звертаюся до країн-учасниць "Мінського процесу" та до міжнародної спільноти із закликом вжити невідкладних заходів з метою не допустити ще більшого порушення принципів релігійної свободи в цьому регіоні", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, представники УПЦ КП направили до Європейського суду заяву щодо утисків у Сімферополі. У серпні 2017 року російські силовики прийшли до храму УПЦ КП у Сімферополі. Вони винесли ікони та майно з храму.

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