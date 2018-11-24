УПЦ МП: Ми й надалі користуватимемось спорудами Почаївської Лаври
"Звертаю увагу: рішення Мін'юсту про скасування державної реєстрації (вилучення із реєстру запису) про право користування на споруди Свято-Успенської Почаївської лаври не відміняє і не скасовує договір про користування від 2003 року. Водночас право користування, набуте до 2013 року, не підлягає обов'язковій державній реєстрації", - написав на своїй сторінці в Facebook голова Юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов.
При цьому, він наголосив, що згадане рішення Мін'юсту може бути скасовано у судовому порядку.
"Прохання до усіх зацікавлених осіб, не розпалювати релігійної ворожнечі, та утриматись від протиправних дій відносно віруючих та братії монастиря", - додав представник УПЦ МП.
У свою чергу, в РПЦ вважають, що рішення комісії Мін'юсту України позбавити УПЦ МП права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври нібито говорить про початок "масштабного тиску на УПЦ".
"Інформація, що надходить, свідчить про підготовку масштабного тиску на канонічну Українську православну церкву, її монастирі і храми. Президент України говорив про добровільний характер приєднання громад до створюваної в країні єдиної церкви. Ченців в ній буде раз-два та й усе, в той час як у Почаївській лаврі їх зараз більше, ніж у розкольників різних мастей на всю Україну", заявив заступник голови Синодального відділу зовнішніх зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов, інформує "РБК".
Нагадаємо, що Міністерство юстиції України скасувало перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври.
Відзначається, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври з порушеннями вимог чинного законодавства.
Головне управління Нацполіції у Тернопільській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій держреєстратора під час реєстрації права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату.
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