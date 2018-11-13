УПЦ МП припиняє євхаристичне спілкування з Константинополем
Про це оголосили за результатами Собору у вівторок, 13 листопада.
"Собор єпископів Української Православної Церкви вважає, що рішення Священного Синоду Константинопольського Патріархату від 11 жовтня 2018 року стосовно українського церковного питання є недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили. Зокрема, рішення про встановлення юрисдикції Константинопольського Патріархату на території України є наслідком спекулятивного трактування церковної історії. А рішення про зняття анафеми та інших церковних заборон із лідерів розколу та визнання дійсності псевдохіротоній, які були звершені ними під час перебування в розколі, є наслідком спотвореного тлумачення православних канонів", – заявили в УПЦ МП.
На думку церкви, після ухвалення таких рішень Константинопольський патріархат сам став на шлях розколу.
"У зв'язку з цим, євхаристичне спілкування Української православної церкви з Константинопольським патріархатом на даний час є неможливим і припиняється", – заявили в УПЦ.
Нагадаємо, глава Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент заявив про скасування зустрічі ієрархів церкви з президентом України Петром Порошенком. В Адміністрації президента таке рішення назвали московським сценарієм.
Українська православна церква Московського патріархату відмовилася долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви.
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