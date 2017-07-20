УПЦ МП в річницю хрещення Русі проведе хресний хід у Києві
У цьому році вирішили обмежитися звичайною ходою від Володимирської гірки до Лаври.
"Було прийнято спільне рішення усіма ієрархами Української православної церкви, щоб ті ікони, які з'явилися після Харківського архієрейського собору і чудеса від яких всім відомі, були особливо вшановані в цей рік. Вони прибудуть на Володимирську гірку 27 липня, щоб люди, які прибудуть на молебень з різних регіонів України, могли в одному місці помолитися цим чудотворним іконам Божої Матері", - розповів глава синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП єпископ Климент (Вечеря), інформує "Інтерфакс-Україна".
Він сказали, що після молебню на Володимирській гірці в Києві, який відбудеться 27 липня в 13:00 і який очолить предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій Березовський, відбудеться хресний хід.
За його словами, запрошення до участі у молебні надіслали представникам влади - президенту України, прем'єр-міністру, голові Верховної Ради, меру Києва.
Нагадаємо, що 2016 році УПЦ Московського патріархату організувала хресний хід на Київ зі сходу і заходу. 27 липня, напередодні святкування дня Хрещення Русі-України, учасники двох походів зустрілися в Києві на Володимирській гірці і разом пройшлися до Києво-Печерської лаври. В УПЦ МП заявили, що в ході взяли участь 80 тис осіб. Поліція нарахувала не більше 10 тис учасників в Києві.
18 травня 2017 року під Верховною Радою відбувся молебень священників і прихожан Української православної церкви Московського патріархату. Вони протестували проти двох законопроектів №4511 та №4128: про особливий статус релігійних організацій, "керівні центри" яких знаходяться в державі-агресорі щодо України, і про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо зміни релігійними громадами підлеглості.
Там же був помічений священик із пачкою грошей в руках.
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