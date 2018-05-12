УПЦ МП відмовилася брати участь у створенні незалежної Української церкви

УПЦ Московського патріархату не братиме участі в Об'єднавчому соборі, який повинен проголосити створення автокефальної Української православної церкви.

"Наша позиція не змінилася. Українська православна церква не братиме участі в цьому соборі, оскільки створення української автокефальної церкви не відповідає канонічним нормам", - заявив глава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, архієпископ Климент російському агентству ТАСС.

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Об'єднавчий собор, який повинен проголосити створення автокефальної Української православної церкви, відбудеться 15 грудня.

Собор, який затвердить статут Української церкви і вибере предстоятеля, відбудеться у Святій Софії.

Вселенський патріарх Варфоломій повідомив, що підписав відповідні листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і ієрархам УПЦ Московського патріархату взяти участь в цьому Соборі.

11 жовтня Синод Константинопольського патріархату ухвалив історичне рішення про скасування акта про тимчасову передачу Московському патріархату Київської митрополії, створення в Києві стравропігії та визнання канонічними предстоятелів УПЦ КП і УАПЦ, що є важливою віхою на шляху надання автокефалії Української церкви.

Нагадаємо, під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату СБУ викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.