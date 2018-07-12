УПЦ МП відзначила церковними нагородами працівників телеканалу "Інтер"
Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел зазначив, що журналісти "словом проповіді можуть наставити людей на шлях, що веде до Бога".
"Сьогодні телебачення є практично рівноапостольним служінням, і від вас залежить безпосередньо, яку інформацію отримують люди. І коли ви приносите в серця людей світ і спокій, то це є тим засобом, який гасить полум’я ненависті і ворожнечі", - сказав митрополит, повідолмяє прес-служба УПЦ МП.
Серед робіт телеканалу "на ниві духовного просвітництва" щотижневе звернення предстоятеля УПЦ МП Онуфрія у програмі "Слово предстоятеля", прямі трансляції молебеню з Володимирської гірки, Хресного ходу та літургії в Києво-Печерській Лаврі.
Також цьогоріч телеканал створив документальний фільм "Києво-Печерська Лавра. Фотографія тисячоліття", який отримав перемогу на фестивалі "ТЕФІ-Співдружність", та фільм "Від Різдва до Хрещення".
У УПЦ МП зазначили, що на телеканалі регулярно виходять інтерв'ю з предстоятелями церкви, а глядачі можуть отримати церковні поради щодо духовних питань.
Нагадаємо, що вранці 5 грудня Служба безпеки повідомила, що під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату була викрита мережа розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО На Тернопільщині водій маршрутки відвіз до лікарні пасажира з інсультом перервавши рейс, - ВІДЕО
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"