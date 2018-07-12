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УПЦ МП відзначила церковними нагородами працівників телеканалу "Інтер"

На телеканалі регулярно виходять інтерв'ю з предстоятелями церкви, а глядачі можуть отримати церковні поради щодо духовних питань
Українська православна церква Московсього патріархату нагородила працівників телеканалу "Інтер" церковними нагородами: орденами преподобного Нестора Літописця І ступеня, медалями святого рівноапостольного князя Володимира та грамотами предстоятеля церкви.
УПЦ МП відзначила церковними нагородами працівників телеканалу "Інтер" Фото: прес-служба УПЦ МП

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел зазначив, що журналісти "словом проповіді можуть наставити людей на шлях, що веде до Бога".

"Сьогодні телебачення є практично рівноапостольним служінням, і від вас залежить безпосередньо, яку інформацію отримують люди. І коли ви приносите в серця людей світ і спокій, то це є тим засобом, який гасить полум’я ненависті і ворожнечі", - сказав митрополит, повідолмяє прес-служба УПЦ МП.

Серед робіт телеканалу "на ниві духовного просвітництва" щотижневе звернення предстоятеля УПЦ МП Онуфрія у програмі "Слово предстоятеля", прямі трансляції молебеню з Володимирської гірки, Хресного ходу та літургії в Києво-Печерській Лаврі.

Також цьогоріч телеканал створив документальний фільм "Києво-Печерська Лавра. Фотографія тисячоліття", який отримав перемогу на фестивалі "ТЕФІ-Співдружність", та фільм "Від Різдва до Хрещення".

У УПЦ МП зазначили, що на телеканалі регулярно виходять інтерв'ю з предстоятелями церкви, а глядачі можуть отримати церковні поради щодо духовних питань.

Нагадаємо, що вранці 5 грудня Служба безпеки повідомила, що під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату була викрита мережа розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.

 

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07 12 2018 12:51
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