УПЦ МП відзначила церковними нагородами працівників телеканалу "Інтер"

На телеканалі регулярно виходять інтерв'ю з предстоятелями церкви, а глядачі можуть отримати церковні поради щодо духовних питань

Українська православна церква Московсього патріархату нагородила працівників телеканалу "Інтер" церковними нагородами: орденами преподобного Нестора Літописця І ступеня, медалями святого рівноапостольного князя Володимира та грамотами предстоятеля церкви.

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел зазначив, що журналісти "словом проповіді можуть наставити людей на шлях, що веде до Бога".

"Сьогодні телебачення є практично рівноапостольним служінням, і від вас залежить безпосередньо, яку інформацію отримують люди. І коли ви приносите в серця людей світ і спокій, то це є тим засобом, який гасить полум’я ненависті і ворожнечі", - сказав митрополит, повідолмяє прес-служба УПЦ МП.

Серед робіт телеканалу "на ниві духовного просвітництва" щотижневе звернення предстоятеля УПЦ МП Онуфрія у програмі "Слово предстоятеля", прямі трансляції молебеню з Володимирської гірки, Хресного ходу та літургії в Києво-Печерській Лаврі.

Також цьогоріч телеканал створив документальний фільм "Києво-Печерська Лавра. Фотографія тисячоліття", який отримав перемогу на фестивалі "ТЕФІ-Співдружність", та фільм "Від Різдва до Хрещення".

У УПЦ МП зазначили, що на телеканалі регулярно виходять інтерв'ю з предстоятелями церкви, а глядачі можуть отримати церковні поради щодо духовних питань.