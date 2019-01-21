УПЦ МП втратить Києво-Печерську лавру, якщо не змінить назву, - Філарет
Парламент прийняв закон для переходу громад, а також зобов'язав церкву Московського патріархату змінити назву, повідомив патріарх Православної церкви України Філарет в інтерв'ю "ТСН".
"Якщо вони повинні перереєструватися в Російську православну церкву, а вони не захочуть, тоді не будуть мати права юридичної особи. А без права юридичної особи - позбудуться багато чого... В тому числі і Лаври", - додав Філарет.
"Насильство ми відкидаємо відразу, тільки законними методами. Рада прийняла механізм, як громада може перейти в Українську православну церкву, - сказав Філарет. - Бог створить умови, і їм доведеться. І я в це вірю і переконаний, що це буде. Тому що це святиня української і повинна належати українській церкві, а не російській".
Раніше священики Московського патріархату заявляли, що не збираються залишати Києво-Печерську лавру. За словами архімандрита Полікарпа, священики залишати її не збираються, оскільки "вони українці і будуть жити на своїй землі".
Нагадаємо, понад 100 парафій УПЦ Московського патріархату після Об'єднавчого собору перейшли в Православну церкву України. Найбільш активним регіоном, де парафії УПЦ МП переходять в ПЦУ, є Вінницька область.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України".
Президент Петро Порошенко заявив, що нагородив найвищим званням "Героя України" почесного патріарха Філарета, бо саме він заклав фундамент для створення в країні автокефальної церкви.
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