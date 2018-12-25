УПЦ МП звернеться до Конституційного суду через закон про назву

УПЦ МП надіслало звернення до президента Петра Порошенка з проханням застосувати вето до згаданого закону, однак він таким правом не скористався

Українська православна церква Московського патріархату ініціюватиме звернення до Конституційного суду щодо закону, який зобов'язує її вказати в назві приналежність до Росії.

"Окрім цього, так як має місце порушення Конституційних норм і принципів, ми ініціюємо звернення до Конституційного суду", - заявив голова юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов, повідомляє у вівторок інформаційно-просвітницький відділ церкви.

Прийнятий закон "порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих" УПЦ МП, вважає він.

"Окрім цього він не відповідає Конституції України та порушує міжнародні зобов’язання, які на себе взяла наша держава, що відображені у таких основних документах як, Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії чи переконань, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод", - заявив голова юридичного відділу церкви.

"Будь-які спроби з боку держави змусити церкву змінити свою назву є незаконними, навіть якщо це робиться шляхом прийняття відповідних законів, і розцінюються з точки зору міжнародного права, як втручання у внутрішні справи релігійної групи", - додав він.

Додамо, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко вважає створення автокефальної церкви в Україні "злочином". За її словами, це може призвести до громадянської війни.