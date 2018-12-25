УПЦ МП звернеться до Конституційного суду через закон про назву
"Окрім цього, так як має місце порушення Конституційних норм і принципів, ми ініціюємо звернення до Конституційного суду", - заявив голова юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов, повідомляє у вівторок інформаційно-просвітницький відділ церкви.
Прийнятий закон "порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих" УПЦ МП, вважає він.
"Окрім цього він не відповідає Конституції України та порушує міжнародні зобов’язання, які на себе взяла наша держава, що відображені у таких основних документах як, Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії чи переконань, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод", - заявив голова юридичного відділу церкви.
"Будь-які спроби з боку держави змусити церкву змінити свою назву є незаконними, навіть якщо це робиться шляхом прийняття відповідних законів, і розцінюються з точки зору міжнародного права, як втручання у внутрішні справи релігійної групи", - додав він.
Додамо, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко вважає створення автокефальної церкви в Україні "злочином". За її словами, це може призвести до громадянської війни.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"