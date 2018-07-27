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УПЦ МП: На Хресну ходу в Києві зібралося щонайменше 200 тис. вірян

Хода розпочалося на Володимирській гірці
Участь у Хресній ході в центрі Києва у п'ятницю, 27 липня, взяли щонайменше 200 тис. осіб.
УПЦ МП: На Хресну ходу в Києві зібралося щонайменше 200 тис. вірян Фото: Новини Києва

Сама хода розпочалася на Володимирській гірці, після чого її учасники пройшли вул. Грушевського в бік Києво-Печерської лаври, повідомили організатори заходу - Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП), інформує 112.Україна.


Фото: Новини Києва

Нагадаємо, очікувалося, що у хресній ході візьмуть участь по 100 тисяч мирян Української православної церкви Київського і Московського патріархатів.

 

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27 07 2018 15:52
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