Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

УПЦ просить Порошенка відновити випуск "традиційних паспортів"

Таке прохання УПЦ висловлює через звернення вірян, які не хочуть отримувати паспорт у формі картки з безконтактним електронним носієм за релігійними переконаннями
Предстоятель Української православної церкви Онуфрій попросив Петра Порошенка відновити випуск паспортів без біометричних даних.
УПЦ просить Порошенка відновити випуск "традиційних паспортів" Фото: gordonua.com

Таке прохання УПЦ висловлює через звернення вірян, які не хочуть отримувати паспорт у формі картки з безконтактним електронним носієм за релігійними переконаннями.

"Звертаємось до Вас з проханням відновити можливість отримання паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, та забезпечити альтернативу при прийнятті будь-яких ідентифікаторів, що передбачають можливість вибору традиційних методів посвідчення особи", - пише митрополит Онуфрій у зверненні до Президента України, інформує прес-служба УПЦ.

В церкві вважають "неприпустимими будь-які форми примусу громадян до використання електронних ідентифікаторів, автоматизованих засобів збору, обробки та обліку персональних даних". В УПЦ стверджують, що це призводить до порушення прав людини.

Нагадаємо, у травні Петро Порошенко доручив Кабміну покращити якість послуг із оформлення біометричних паспортів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2017 17:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.