УПЦ просить Порошенка відновити випуск "традиційних паспортів"
Таке прохання УПЦ висловлює через звернення вірян, які не хочуть отримувати паспорт у формі картки з безконтактним електронним носієм за релігійними переконаннями.
"Звертаємось до Вас з проханням відновити можливість отримання паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, та забезпечити альтернативу при прийнятті будь-яких ідентифікаторів, що передбачають можливість вибору традиційних методів посвідчення особи", - пише митрополит Онуфрій у зверненні до Президента України, інформує прес-служба УПЦ.
В церкві вважають "неприпустимими будь-які форми примусу громадян до використання електронних ідентифікаторів, автоматизованих засобів збору, обробки та обліку персональних даних". В УПЦ стверджують, що це призводить до порушення прав людини.
Нагадаємо, у травні Петро Порошенко доручив Кабміну покращити якість послуг із оформлення біометричних паспортів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа