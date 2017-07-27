УПЦ просить Порошенка відновити випуск "традиційних паспортів"

Таке прохання УПЦ висловлює через звернення вірян, які не хочуть отримувати паспорт у формі картки з безконтактним електронним носієм за релігійними переконаннями

Предстоятель Української православної церкви Онуфрій попросив Петра Порошенка відновити випуск паспортів без біометричних даних.

Таке прохання УПЦ висловлює через звернення вірян, які не хочуть отримувати паспорт у формі картки з безконтактним електронним носієм за релігійними переконаннями.

"Звертаємось до Вас з проханням відновити можливість отримання паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, та забезпечити альтернативу при прийнятті будь-яких ідентифікаторів, що передбачають можливість вибору традиційних методів посвідчення особи", - пише митрополит Онуфрій у зверненні до Президента України, інформує прес-служба УПЦ.

В церкві вважають "неприпустимими будь-які форми примусу громадян до використання електронних ідентифікаторів, автоматизованих засобів збору, обробки та обліку персональних даних". В УПЦ стверджують, що це призводить до порушення прав людини.

Нагадаємо, у травні Петро Порошенко доручив Кабміну покращити якість послуг із оформлення біометричних паспортів.