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Філарет заявив, що УПЦ забере в Московського патріархату всю українську нерухомість

За його словами, Києво-Печерська і Почаївська лаври є українськими святинями, до яких Московський патріархат ніякого відношення не має
Після визнання єдиної Української православної церкви усі будівлі, які зараз займає в Україні Московський патріархат, перейдуть у власність УПЦ.
Філарет заявив, що УПЦ забере в Московського патріархату всю українську нерухомість Фото: lb.ua

"Держава передала свою власність в користування українській церкві Московського патріархату. Але коли буде тут українська церква визнана, то Лавра – і одна, і друга (Києво-Печерська і Почаївська - УП) – будуть передані українській церкві", - заявив предстоятель УПЦ КП - патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет в інтерв’ю телеканалу "Прямий", повідомляє прес-служба УПЦ КП.

"Справа в тому, що ніякої власності Московський патріархат в Україні не має. Власність церкви в Україні є власністю української церкви", - додав Філарет.

"А ті парафії, які побудували, і свої храми за свій кошт, то це є власність цих парафій, а не Росії. Тому Росія тут своєї власності церковної не має", - пояснив Філарет.

Нагадаємо, 28 липня участь у хресній ході за єдину Помісну церкву, що відбулася у Києві, взяли близько 65 тисяч вірян.

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02 08 2018 09:23
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