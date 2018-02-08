Філарет заявив, що УПЦ забере в Московського патріархату всю українську нерухомість
"Держава передала свою власність в користування українській церкві Московського патріархату. Але коли буде тут українська церква визнана, то Лавра – і одна, і друга (Києво-Печерська і Почаївська - УП) – будуть передані українській церкві", - заявив предстоятель УПЦ КП - патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет в інтерв’ю телеканалу "Прямий", повідомляє прес-служба УПЦ КП.
"Справа в тому, що ніякої власності Московський патріархат в Україні не має. Власність церкви в Україні є власністю української церкви", - додав Філарет.
"А ті парафії, які побудували, і свої храми за свій кошт, то це є власність цих парафій, а не Росії. Тому Росія тут своєї власності церковної не має", - пояснив Філарет.
Нагадаємо, 28 липня участь у хресній ході за єдину Помісну церкву, що відбулася у Києві, взяли близько 65 тисяч вірян.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей