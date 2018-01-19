Ураган "Фрідеріке" завдав Німеччині збитків на 500 млн євро

Окремо будуть оцінюватися збитки, завдані підприємствам, урядовим будівлям та у сфері сільського господарства

Німецькі страховики підрахували, що ураган, які напередодні обрушився на Німеччину, заподіяв шкоди на 500 мільйонів євро (614 мільйонів доларів).

Німецький Союз страховиків повідомив, що найгірша за десятиліття буря у країні спричинила збитків на 500 мільйонів євро. Однак, вони становлять лише чверть збитків, завданих сильним ураганом у 2007 році. Тоді сума сягнула близько двох мільярдів євро, повідомляє AFP.

Окремо, голландські страховики повідомили про 90 млн євро в якості відшкодування збитків у Нідерландах.

"За нашими першими оцінками, збиток завданий будинкам та автомобілям становить не менше 90 мільйонів євро", - повідомили у Голландській Асоціації страховиків.

Однак, ще окремо будуть оцінюватися збитки, завдані підприємствам, урядовим будівлям та у сфері сільського господарства.

Повідомляється, що поїзди на міжміських лініях Німеччини поступово відновили роботу після того, як були припинені через ураган, що викликав транспортний хаос по всій північній Європі.

Нагадаємо, що ураган "Фрідеріке" у четвер вирував на більшій частину території Німеччини, залізничний концерн Deutsche Bahn частково призупинив рух поїздів.