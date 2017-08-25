Ураган "Харві" наближається до узбережжя Техасу, – ФОТО, ВІДЕО

Він може стати найпотужнішим за останні 12 років

Американські метеорологи попередили, що ураган "Харві" може набрати силу і стати причиною катастрофічного потопу в штаті Техас.

Про це пише в п'ятницю USA Today.

"Прогноз щодо "Харві" продовжує погіршуватися", – заявили представники національної метеорологічної служби США.

Метеорологи вважають, що "Харві" може стати найпотужнішим ураганом в США за останні 12 років. Очікується, що він обрушиться на південно-східне узбережжя країни пізно ввечері в п'ятницю або вранці в суботу і буде активний від трьох до п'яти днів.

Місцеві аеропорти вже повідомили про скасування авіарейсів. Очікується, що складнощі з перельотами будуть на півдні США протягом тижня.



Фото: twitter.com/dallasdiamond76

Раніше повідомлялося, що влада прибережних округів штату Техас врішила провести евакуацію десятків тисяч жителів через наближення урагану "Харві". Місцева влада задіяла близько 700 службовців Національної гвардії США і розгорнула вертольоти в містах Остін і Сан-Антоніо в рамках підготовки до проведення рятувальних операцій.

Очікується, що робота нафто- і газопереробних заводів буде припинена. Згідно з прогнозами метеорологів, ураган "Харві" досягне третьої категорії за шкалою ураганів (найпотужніша – п'ята категорія), коли обрушиться на узбережжя Техасу, і буде представляти серйозний ризик для жителів.



Фото: twitter.com/NWSBrownsville

Президент США Дональд Трамп в Twitter написав, що обговорив ситуацію з губернаторами Техасу і Луїзіани.

"Ми пильно спостерігаємо за ураганом "Харві" і готові за необхідності надати допомогу", – написав він.

Раніше президент звернувся до громадян з проханням підготуватися до урагану і опублікував посилання на сайти Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, Національного центру ураганів і на сайт Національної безпеки з порадами по підготовці до надзвичайних ситуацій.



Фото: usatoday.com



Фото: usatoday.com

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