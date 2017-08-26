Ураган "Харві" в Техасі спричинив повінь і зруйнував десятки будівель, – ФОТО
Про це повідомляє FoxNews.
У штаті інформують про потужний вітер та зливу, які, зокрема, збили лінії електропередач.
Фото: twitter.com/AJEnglish
Фото: twitter.com/AJEnglish
Фото: twitter.com/AJEnglish
Фото: twitter.com/JMilesKHOU
Фото: Getty Images
Фото: twitter.com/Noeltbrennan
Фото: twitter.com/Noeltbrennan
За словами глави штату Грега Абботта, у регіоні приведено до готовності 13 тис. військових для допомоги місцевим.
Влада штату занепокоєна можливими смертельними випадками через вируючу негоду.
Фото: twitter.com/cnni
Порти та аеропорти у містах штату закрили, а всі рейси перенесли на невизначений час.
Фото: afp.com
Фото: afp.com
Як повідомляє ВВС, під час вируючого урагану три матері з міста Корпус-Крісті штату Техас народили дітей. Усі вони почуваються добре.
Нагадаємо, метеорологи прогнозували, що "Харві" може стати найпотужнішим за останні 12 років ураганом у США. З населених пунктів, де очікується стихійне лихо, евакуювали людей.
Щонайменше 10 людей зазнали поранень в результаті потужного буревію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа