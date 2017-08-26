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Ураган "Харві" в Техасі спричинив повінь і зруйнував десятки будівель, – ФОТО

У регіоні 13 тисяч військових приведені до готовності для допомоги місцевим
У Техасі ураган "Харві" спричинив повінь, повалив десятки дерев та зруйнував будинки й машини.
Ураган "Харві" в Техасі спричинив повінь і зруйнував десятки будівель, – ФОТО Фото: reuters.com

Про це повідомляє FoxNews.

У штаті інформують про потужний вітер та зливу, які, зокрема, збили лінії електропередач.


Фото: twitter.com/AJEnglish


Фото: twitter.com/AJEnglish


Фото: twitter.com/AJEnglish


Фото: twitter.com/JMilesKHOU


Фото: Getty Images


Фото: twitter.com/Noeltbrennan


Фото: twitter.com/Noeltbrennan

За словами глави штату Грега Абботта, у регіоні приведено до готовності 13 тис. військових для допомоги місцевим.

Влада штату занепокоєна можливими смертельними випадками через вируючу негоду.


Фото: twitter.com/cnni

Порти та аеропорти у містах штату закрили, а всі рейси перенесли на невизначений час.


Фото: afp.com


Фото: afp.com

Як повідомляє ВВС, під час вируючого урагану три матері з міста Корпус-Крісті штату Техас народили дітей. Усі вони почуваються добре.

Нагадаємо, метеорологи прогнозували, що "Харві" може стати найпотужнішим за останні 12 років ураганом у США. З населених пунктів, де очікується стихійне лихо, евакуювали людей.

Щонайменше 10 людей зазнали поранень в результаті потужного буревію.

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26 08 2017 22:40
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