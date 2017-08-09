Ураган "Ірма" забрав життя щонайменше дев'яти людей Ще семеро вважаються зниклими безвісти

Внаслідок урагану "Ірма" на французьких заморських островах Сен-Мартен і Сен-Бартелемі у Карибському морі загинули щонайменше 9 осіб.

Фото: twitter.com/NEWeatherWx

Доші розшукують сумох осіб. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллом, повідомляє Associated Press. Міністр повідомив журналістам у п'ятницю, 8 вересня, що кількість жертв може збільшитися, оскільки рятувальники просуваються вглиб цих територій. За його словами, внаслідок урагану травмовано вже 112 людей. Нагадаємо, у Карибському морі ураган п'ятої категорії "Ірма" приніс повне спустошення на острів Барбуда: знесені житла, перекинута комунікаційна вежа і вирвані з коренем дерева. Раніше влада американського штату Флориди вслід за Пуерто-Рико оголосила надзвичайне положення з-за урагану "Ірма".

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