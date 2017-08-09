CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок урагану "Ірма" на французьких заморських островах Сен-Мартен і Сен-Бартелемі у Карибському морі загинули щонайменше 9 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ураган "Ірма" забрав життя щонайменше дев'яти людей
Ще семеро вважаються зниклими безвісти
Фото: twitter.com/NEWeatherWx
Доші розшукують сумох осіб. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллом, повідомляє Associated Press.
Міністр повідомив журналістам у п'ятницю, 8 вересня, що кількість жертв може збільшитися, оскільки рятувальники просуваються вглиб цих територій.
За його словами, внаслідок урагану травмовано вже 112 людей.
Нагадаємо, у Карибському морі ураган п'ятої категорії "Ірма" приніс повне спустошення на острів Барбуда: знесені житла, перекинута комунікаційна вежа і вирвані з коренем дерева.
Раніше влада американського штату Флориди вслід за Пуерто-Рико оголосила надзвичайне положення з-за урагану "Ірма".
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08 09 2017 17:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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