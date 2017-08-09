Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ураган "Ірма" забрав життя щонайменше дев'яти людей

Ще семеро вважаються зниклими безвісти
Внаслідок урагану "Ірма" на французьких заморських островах Сен-Мартен і Сен-Бартелемі у Карибському морі загинули щонайменше 9 осіб.
Ураган "Ірма" забрав життя щонайменше дев Фото: twitter.com/NEWeatherWx

Доші розшукують сумох осіб. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллом, повідомляє Associated Press.

Міністр повідомив журналістам у п'ятницю, 8 вересня, що кількість жертв може збільшитися, оскільки рятувальники просуваються вглиб цих територій.

За його словами, внаслідок урагану травмовано вже 112 людей.

Нагадаємо, у Карибському морі ураган п'ятої категорії "Ірма" приніс повне спустошення на острів Барбуда: знесені житла, перекинута комунікаційна вежа і вирвані з коренем дерева.

Раніше влада американського штату Флориди вслід за Пуерто-Рико оголосила надзвичайне положення з-за урагану "Ірма".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2017 17:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.