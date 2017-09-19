Ураган "Марія" досяг максимальної п'ятої категорії потужності
За даними Національного центру попередження ураганів США, швидкість вітру в епіцентрі урагану посилилася до 260 км/ч.
Фахівці прогнозують, що ураган пройдеться повз Підвітряні острови в Карибському морі, а до середини тижня може досягти Віргінських Островів і Пуерто-Ріко.
Раніше метеорологи попереджали, що островам Карибського басейну загрожує новий тропічний шторм під назвою "Марія".
Нагадаємо, найбільша у США асоціація страховиків "Страхова рада Техасу" оцінила збитки штату через ураган "Харві", майже $19 млрд.
Через ураган "Макс" на узбережжі Мексики були зруйновані 200 будинків, а одна людина вважається зниклою безвісти.
Станом на вечір вівторка, 12 вересня, через ураган "Ірма" підтверджено загибель 18 осіб на південному сході США та ще 43 осіб на островах у Карибському морі.
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