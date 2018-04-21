CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок урагану в Москві 21 квітня загинула дитина, ще 12 людей постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ураган у Москві: загинула дитина, ще 12 людей постраждали
У регіоні штормове попередження
Фото: gettyimages.com
Про це повідомив мер міста Сергій Собянін.
"Дівчинку, яка перебувала у вкрай важкому стані, лікарям врятувати не вдалося", – заявив мер Москви.
За інформацією Interfax, у Підмосков'ї загинув чоловік, на якого вітер перекинув будівельний вагончик.
21 квітня в московському регіоні оголошено штормове попередження. У другій половині дня почалася гроза з сильним вітром. Увечері очікується сильне похолодання, можливий мокрий сніг.
Фото: twitter.com/Mashalfi
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