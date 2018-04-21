Ураган у Москві: загинула дитина, ще 12 людей постраждали

Внаслідок урагану в Москві 21 квітня загинула дитина, ще 12 людей постраждали.

Про це повідомив мер міста Сергій Собянін.

"Дівчинку, яка перебувала у вкрай важкому стані, лікарям врятувати не вдалося", – заявив мер Москви.

За інформацією Interfax, у Підмосков'ї загинув чоловік, на якого вітер перекинув будівельний вагончик.

21 квітня в московському регіоні оголошено штормове попередження. У другій половині дня почалася гроза з сильним вітром. Увечері очікується сильне похолодання, можливий мокрий сніг.



Фото: twitter.com/Mashalfi



Фото: twitter.com/argrento



Фото: twitter.com/Kolipso



Фото: twitter.com/smnewsru



Фото: twitter.com/psychoma