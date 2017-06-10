Ураган у Польщі забрав життя двох людей, ще 39 постраждали

У всіх воєводствах на заході Польщі без світла вночі залишилися близько 714 тис. осіб

Ураган "Ксав'єр", який протягом останньої доби бушує над західною частиною Польщі, убив двох людей, ще 39 постраждали.

Парагвай, Асунсьйон, 2 липня 2014 року. Через ураган Артур, який промчав Південною Америкою, Парагвай потерпає від масштабних повеней. Влада евакуювала із затоплених регіонів близько 300 тис осіб і заявила про екологічну катастрофу. У столиці Асунсьйон мешканці протестують проти нездатності влади надати термінову допомогу постраждалим. Фото: AFP

Через стихію без світла вночі залишалися понад 700 тис. осіб, скасовано рух поїздів на багатьох маршрутах, зокрема між Польщею та Німеччиною, повідомляє "Укрінформ".

"По всій Польщі рятувальники виїжджали для усунення наслідків урагану майже 10 тисяч разів. Перш за все, ми прибирали тисячі дерев, що впали на дороги і залізничні колії", - повідомив представник Пожежної служби РП Павел Фронтчак.

За його словами, ураган пошкодив майже 900 будинків, з яких 460 житлових. Жертвами стихії стала жінка, на яку впало дерево, і чоловік, якого поривом вітру скинуло з даху, де він виконував ремонтні роботи. Серед постраждалих є також рятувальники.

У всіх воєводствах на заході Польщі без світла вночі залишилися близько 714 тис. осіб. У західній частині країни скасовано рух поїздів на багатьох маршрутах, зокрема сполученням Варшава-Берлін.

Голова МВС Польщі Маріуш Блащак вранці провів відеоконференцію з воєводами і начальниками пожежної служби всіх воєводств країни з приводу ліквідації наслідків стихії.

Найбільше в результаті урагану "Ксав'єр" постраждали Любуське, Нижньосілезьке, Західно- та Великопольське воєводства на заході Польщі.

Нагадаємо, що на північному заході Пуерто-Ріко почалася евакуація місцевого населення через обвалення греблі Гуадатака, що зазнала ушкоджень унаслідок урагану "Марія".