Уругвай повністю легалізує канабіс
Продаж наркотика в аптеках розпочнеться з 19 липня, заявили в уругвайському уряді у п'ятницю, 14 липня, інформує DW.
Відтепер наркотичну речовину продаватимуть як у вигляді ліків, так і з рекреаційною метою.
Починаючи з 19 липня усі охочі жителі країни зможуть зареєструватися для купівлі марихуани. Наразі з цією метою зареєструвалися понад 4,7 тисячі осіб.
Коштуватиме наркотична речовина в аптеках дешевше, ніж пропонують нелегальні наркодилери, - 1,3 долара за грам, проте споживачі зможуть придбати не більше 10 грамів марихуани на тиждень, і продаватиметься вона лише в обмеженому переліку аптек.
Процес легалізації наркотику в Уругваї розпочався у 2013 році. Вирощування та виробництво марихуани в Уругваї здійснюється двома компаніями під наглядом уряду.
Зазначається, що іноземні туристи, які відвідують Уругвай, придбати марихуану в аптеках не зможуть.
Нагадаємо, Конституційний суд Грузії визнав неконституційною норму, відповідно до якої посів або вирощування малої кількості марихуани для особистого користування є кримінальним злочином.
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