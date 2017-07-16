Уругвай повністю легалізує канабіс

Коштуватиме наркотична речовина в аптеках дешевше, ніж пропонують нелегальні наркодилери

Уругвай стане першою країною у світі, у якій будуть легалізовані виробництво, продаж і споживання марихуани.

Продаж наркотика в аптеках розпочнеться з 19 липня, заявили в уругвайському уряді у п'ятницю, 14 липня, інформує DW.

Відтепер наркотичну речовину продаватимуть як у вигляді ліків, так і з рекреаційною метою.

Починаючи з 19 липня усі охочі жителі країни зможуть зареєструватися для купівлі марихуани. Наразі з цією метою зареєструвалися понад 4,7 тисячі осіб.

Коштуватиме наркотична речовина в аптеках дешевше, ніж пропонують нелегальні наркодилери, - 1,3 долара за грам, проте споживачі зможуть придбати не більше 10 грамів марихуани на тиждень, і продаватиметься вона лише в обмеженому переліку аптек.

Процес легалізації наркотику в Уругваї розпочався у 2013 році. Вирощування та виробництво марихуани в Уругваї здійснюється двома компаніями під наглядом уряду.

Зазначається, що іноземні туристи, які відвідують Уругвай, придбати марихуану в аптеках не зможуть.

Нагадаємо, Конституційний суд Грузії визнав неконституційною норму, відповідно до якої посів або вирощування малої кількості марихуани для особистого користування є кримінальним злочином.