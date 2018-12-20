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Уряд анонсував будівництво 517 медамбулаторій в селах у 2019 році

Вартість однієї амбулаторії становить 6 мільйонів гривень
Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ разом з Міністерством охорони здоров’я планує відкрити 517 амбулаторій в сільській місцевості у 2019 році.
Уряд анонсував будівництво 517 медамбулаторій в селах у 2019 році Фото: nazk.gov.ua

3 мільярди гривень виділено на 517 проектів сучасних амбулаторій та 257 мільйонів гривень на купівлю автомобілів для них, повідомляє "Громадське". Вартість однієї амбулаторії становить 6 мільйонів гривень.

Загалом в регіонах реалізується проекти будівництва чотирьох типів амбулаторій: монопрактики на 1-2 лікарі без житла; монопрактики на 1-2 лікарі з житлом; групові практики (на 3-4 лікаря); заклади групові практики на 5-7 лікарів.

Мінрегіонбуд здійснює щоденний моніторинг стану будівництва амбулаторій.

Нагадаємо, що в Україні збудують 310 нових сільських амбулаторій у 15 областях коштом державної субсидії.

Додамо, 53 дитини захворіли на кір у селі Петранка Івано-Франківської області.

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20 12 2018 17:10
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