Уряд анонсував будівництво 517 медамбулаторій в селах у 2019 році
3 мільярди гривень виділено на 517 проектів сучасних амбулаторій та 257 мільйонів гривень на купівлю автомобілів для них, повідомляє "Громадське". Вартість однієї амбулаторії становить 6 мільйонів гривень.
Загалом в регіонах реалізується проекти будівництва чотирьох типів амбулаторій: монопрактики на 1-2 лікарі без житла; монопрактики на 1-2 лікарі з житлом; групові практики (на 3-4 лікаря); заклади групові практики на 5-7 лікарів.
Мінрегіонбуд здійснює щоденний моніторинг стану будівництва амбулаторій.
Нагадаємо, що в Україні збудують 310 нових сільських амбулаторій у 15 областях коштом державної субсидії.
Додамо, 53 дитини захворіли на кір у селі Петранка Івано-Франківської області.
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