НОВИНИПрем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель після засідання Ради міністрів у скороченому складі оголосив, що федеральний уряд королівства дійшов згоди про "енергетичний пакт".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд Бельгії підтвердив відмову від ядерних електростанцій до 2025 року
Uлава уряду оголосив проект закону про нові потужності виробництва електроенергії
Фото: comments.ua
Шарль Мішель у Twitter опублікував фотографію документа протоколу засідання з пунктами рішення. Таким чином, він підтвердив відмову Бельгії від ядерної енергетики до 2025 року.
Водночас бельгійські ЗМІ повідомили, що глава уряду оголосив проект закону про нові потужності виробництва електроенергії, зокрема, будуть визначені нові зони для спорудження парків вітрових генераторів.
Нагадаємо, що мешканцям міста Аахен і трьох сусідніх районів на заході Німеччини роздавали таблетки з йодом на випадок аварії на бельгійській АЕС.
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31 03 2018 10:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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