Уряд Британії вважає мертвою угоду Терези Мей з Брюсселем, - ЗМІ
Після саміту ЄС, на якому Брюссель відмовився переглядати угоду, більшість міністрів прийшли до висновку, що у документа мало шансів пройти через парламент, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.
За даними видання, уряд розколовся на три табори, один з яких складається з п'яти міністрів, в тому числі міністра праці і пенсій Ембер Радд і міністра фінансів Філіпа Хаммонда. Вони схиляються до підтримки другого референдуму, якщо всі інші варіанти будуть вичерпані.
Однак, проти референдуму виступають дві інші групи міністрів. Міністр навколишнього середовища Майкл Гоув і глава МВС Саджид Джавід відмовляються підтримувати перспективу виходу без угоди, але хочуть, щоб Brexit тривав.
Третя група, в яку входять спікер Палати громад Андреа Лідсом і глава МЗС Джеремі Хант, готові ризикнути і вивести Британію без угоди.
Наступного тижня відбудеться засідання уряду, на якому міністри будуть обговорювати з Терезою Мей подальші кроки щодо угоди з Брюсселем.
Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Тереза Мей у середу заявила, що не має наміру очолювати консерваторів на парламентських виборах 2022 року.
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