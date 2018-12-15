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Уряд Британії вважає мертвою угоду Терези Мей з Брюсселем, - ЗМІ

Наступного тижня відбудеться засідання уряду
Більшість членів уряду Великої Британії вважають мертвою угоду Терези Мей щодо Brexit і відкрито обговорюють інші варіанти, в тому числі другий референдум.
Уряд Британії вважає мертвою угоду Терези Мей з Брюсселем, - ЗМІ Фото: ukrinform.com

Після саміту ЄС, на якому Брюссель відмовився переглядати угоду, більшість міністрів прийшли до висновку, що у документа мало шансів пройти через парламент, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

За даними видання, уряд розколовся на три табори, один з яких складається з п'яти міністрів, в тому числі міністра праці і пенсій Ембер Радд і міністра фінансів Філіпа Хаммонда. Вони схиляються до підтримки другого референдуму, якщо всі інші варіанти будуть вичерпані.

Однак, проти референдуму виступають дві інші групи міністрів. Міністр навколишнього середовища Майкл Гоув і глава МВС Саджид Джавід відмовляються підтримувати перспективу виходу без угоди, але хочуть, щоб Brexit тривав.

Третя група, в яку входять спікер Палати громад Андреа Лідсом і глава МЗС Джеремі Хант, готові ризикнути і вивести Британію без угоди.

Наступного тижня відбудеться засідання уряду, на якому міністри будуть обговорювати з Терезою Мей подальші кроки щодо угоди з Брюсселем.

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Тереза ​​Мей у середу заявила, що не має наміру очолювати консерваторів на парламентських виборах 2022 року.

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15 12 2018 18:24
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