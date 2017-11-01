Уряд дозволив бізнесу вносити правки у митні декларації

Кабінет міністрів України дозволив підприємцям вносити корективи в митні декларації.

Таке рішення було прийнято сьогодні, 11 січня, на засіданні уряду.

Представляючи проект постанови про внесення змін до положення про митні декларації, міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначив, що документ покликаний вирішити три питання.

"Перше - це покласти обов'язок на митницю вносити зміни в митні декларації, якщо рішення митниці скасовано. Є ситуації, коли суд скасовує рішення митниці, наприклад, про визначення митної вартості, і при цьому вимагає від суб'єкта підприємницької діяльності вносити зміни в декларації. Зараз пропонується, що якщо є рішення суду, то це зобов'язана зробити сама митниця", - наводить слова Данилюка "ЛІГА.net".

"Наступне - це дати право бізнесу коригувати митні декларації в зв'язку з дотриманням правил трансфертного ціноутворення. Як ви знаєте, ми розширюємо практику застосування трансфертного ціноутворення, у багатьох представників бізнесу є певна специфіка, і їм потрібно в кінці року міняти декларації. Зараз ми надаємо таку можливість", - додав він.

За словами Данилюка, третя особливість документа: дати бізнесу можливість подавати не одну додаткову декларацію, а кілька додаткових декларацій, що дозволяє реалізовувати імпортовані продукти маленькими порціями

"Це підвищить конкуренцію, зокрема, на ринку газу", - зазначив міністр фінансів.

Данилюк також зазначив, що проект постанови погоджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі, враховані всі зауваження Міністерства юстиції, Державної фіскальної служби і підприємців. Також, підкреслив міністр, таке нововведення підтримують представники бізнесу.

Читайте також: Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Нагадаємо, що Україна розпочне впровадження європейських правил транзиту товарів у рамках системної реформи митниці.