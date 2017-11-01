Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Уряд дозволив бізнесу вносити правки у митні декларації

В бізнесу з'явилася можливість коригувати декларації і подавати додаткові
Кабінет міністрів України дозволив підприємцям вносити корективи в митні декларації.
Уряд дозволив бізнесу вносити правки у митні декларації Фото: trassae95.com

Таке рішення було прийнято сьогодні, 11 січня, на засіданні уряду.

Представляючи проект постанови про внесення змін до положення про митні декларації, міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначив, що документ покликаний вирішити три питання.

"Перше - це покласти обов'язок на митницю вносити зміни в митні декларації, якщо рішення митниці скасовано. Є ситуації, коли суд скасовує рішення митниці, наприклад, про визначення митної вартості, і при цьому вимагає від суб'єкта підприємницької діяльності вносити зміни в декларації. Зараз пропонується, що якщо є рішення суду, то це зобов'язана зробити сама митниця", - наводить слова Данилюка "ЛІГА.net".

"Наступне - це дати право бізнесу коригувати митні декларації в зв'язку з дотриманням правил трансфертного ціноутворення. Як ви знаєте, ми розширюємо практику застосування трансфертного ціноутворення, у багатьох представників бізнесу є певна специфіка, і їм потрібно в кінці року міняти декларації. Зараз ми надаємо таку можливість", - додав він.

За словами Данилюка, третя особливість документа: дати бізнесу можливість подавати не одну додаткову декларацію, а кілька додаткових декларацій, що дозволяє реалізовувати імпортовані продукти маленькими порціями

"Це підвищить конкуренцію, зокрема, на ринку газу", - зазначив міністр фінансів.

Данилюк також зазначив, що проект постанови погоджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі, враховані всі зауваження Міністерства юстиції, Державної фіскальної служби і підприємців. Також, підкреслив міністр, таке нововведення підтримують представники бізнесу.

Читайте також: Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Нагадаємо, що Україна розпочне впровадження європейських правил транзиту товарів у рамках системної реформи митниці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2017 17:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat