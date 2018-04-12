Уряд Франції призупинить зростання вартості пального, - ЗМІ

Напередодні ввечері уряд провів консультації щодо того, як реагувати на вимоги учасників протестів

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп після протестів у країні оголосить про низку заходів, серед яких – мораторій на підвищення акцизів на пальне.

"Згідно з нашою інформацією, прем'єр-міністр готується оголосити про декілька типів заходів: "очікуваний" – мораторій на підвищення акцизів на дизель і бензин, заплановане з 1 січня, "сильний" - консультації щодо заробітної плати, і "декілька символічних заходів", - повідомляє BFMTV з посиланням на джерела в уряді.

Напередодні ввечері уряд провів консультації щодо того, як реагувати на вимоги учасників протестів, які тривають у Франції з 17 листопада.

"Глава уряду продемонструє сильний жест у найближчі дні", - заявив міністр культури Франк Рістер, покидаючи цю зустріч.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.