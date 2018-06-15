Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Уряд готує монетизацію субсидій з 2019 року

Зараз йде процес верифікації одержувачів субсидій
Мінсоцполітики активно працює над впровадженням повної монетизації субсидій з 1 січня 2019 року.
Уряд готує монетизацію субсидій з 2019 року фото: np.pl.ua

"Зараз йде процес верифікації одержувачів субсидій, адже попередній раз люди декларували свої доходи у 2015 році", - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує прес-служба міністерства.

"Якщо виявлено 50 тисяч осіб, серед яких є власники будинків з площею понад 200 квадратних метрів і квартир більше 120 квадратних метрів, які з нульовими доходами купували автомобілі за 700 тисяч гривень, то, напевно, перевірка потрібна", - зазначив Рева.

"Монетизація субсидій означає надання громадянам грошей для оплати комунальних послуг, і тому потрібно забезпечити адресність допомоги, щоб гроші отримували саме ті люди, які дійсно потребують субсидії", - заявив міністр.

Глава Мінсоцполітики додав, що новий порядок надання субсидій покликаний мотивувати громадян економити енергоресурси.

"Коли людині дадуть гроші на руки, то кількість зекономлених енергоресурсів прямо впливатиме на ту суму допомоги, яку людина зможе залишити собі", - пояснив Рева.

Разом з тим міністр анонсував посилення відповідальності отримувачів субсидій.

Нагадаємо, що в лютому борг населення України за спожиті житлово-комунальні послуги зріс на 11,9% (3 919,3 мільйона гривень) – до 36 822,9 мільйона гривень порівняно з січнем.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2018 12:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Естетика Муратової у чорно-білому кольорі

Естетика Муратової у чорно-білому кольорі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.