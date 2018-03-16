Уряд готує проект рішення про розірвання економічного співробітництва з Росією

За словами прем'єра, Україна має свої економічні інтереси, які буде захищати

Український уряд готує проект рішення про розірвання економічного співробітництва з Російською Федерацією.

Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав у ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми зараз готуємо рішення уряду, думаю, що у середу ми його приймемо, про розірвання програми економічного співробітництва, яка була укладена у 2011 році з Росією. Ми будемо все робити для того, щоб країна-агресор платила високу ціну за свої дії в Україні", - сказав Гройсман.

За його словами, Україна має свої економічні інтереси, які буде захищати. Якщо раніше Росія поводилася з Україною як із сировинним придатком, то зараз ситуація змінюється.

"Ми будемо максимально розвивати власну економіку", - сказав глава уряду, додавши, що перші кроки у цьому напрямку вже зроблені, і доволі успішно.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, що пропозиції відомства про вихід України з СНД та "Великого договору про дружбу" з РФ - "дещо перекривлений меседж".

Раніше стало відомо, що Міністрество закордонних справ підготувало пропозиції для президента щодо виходу України з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.