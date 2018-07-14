Уряд готує рішення, які посилять відповідальність туркомпаній, - Гройсман

У Кабміні готують рішення які сприятимуть усуненню прикрих випадків порушення чи невиконання умов договорів

Український уряд думає про те, як посилити відповідальність туристичних компаній і усунути ситуації, коли вони не виконують своїх договірних зобов'язань перед громадянами.

Про це сказав cьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман, інформує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

"Кабінет міністрів України готує рішення, які сприятимуть усуненню прикрих випадків порушення чи невиконання умов договорів зі споживачами туристичних послуг, а також посилять відповідальність туристичних компаній", - сказав Гройсман.

Він наголосив, що наразі туристичний бізнес – переважно є приватним і ліцензується згідно із законодавством. Оперативно відслідкувати потужності компаній і зіставити це з обсягом підписаних договорів зі споживачами майже неможливо. Водночас наявні факти неналежного виконання договірних умов – це "серйозний дзвінок, що є проблеми" і потрібно переглядати кваліфікаційні вимоги до туркомпаній та авіакомпаній.

Прем'єр-міністр сказав, що дав доручення першому віце-прем’єру Степану Кубіву спільно з Міністерством інфраструктури утворити групу, оцінити ситуацію і "привести до відповідальності компанії (які неналежним чином ведуть свою діяльність)".