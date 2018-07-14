Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Уряд готує рішення, які посилять відповідальність туркомпаній, - Гройсман

У Кабміні готують рішення які сприятимуть усуненню прикрих випадків порушення чи невиконання умов договорів
Український уряд думає про те, як посилити відповідальність туристичних компаній і усунути ситуації, коли вони не виконують своїх договірних зобов'язань перед громадянами.
Уряд готує рішення, які посилять відповідальність туркомпаній, - Гройсман Фото: unian.ua

Про це сказав cьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман, інформує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

"Кабінет міністрів України готує рішення, які сприятимуть усуненню прикрих випадків порушення чи невиконання умов договорів зі споживачами туристичних послуг, а також посилять відповідальність туристичних компаній", - сказав Гройсман.

Він наголосив, що наразі туристичний бізнес – переважно є приватним і ліцензується згідно із законодавством. Оперативно відслідкувати потужності компаній і зіставити це з обсягом підписаних договорів зі споживачами майже неможливо. Водночас наявні факти неналежного виконання договірних умов – це "серйозний дзвінок, що є проблеми" і потрібно переглядати кваліфікаційні вимоги до туркомпаній та авіакомпаній.

Прем'єр-міністр сказав, що дав доручення першому віце-прем’єру Степану Кубіву спільно з Міністерством інфраструктури утворити групу, оцінити ситуацію і "привести до відповідальності компанії (які неналежним чином ведуть свою діяльність)".

Нагадаємо, що заступник міністра економічного розвитку Михайло Титарчук заявив, що в Україні значно збільшилась кількість охочих відпочити, через що у чартерних авіаперевізників не вистачає пасажиромісць і відбуваються затримки рейсів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 07 2018 17:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.