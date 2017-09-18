Уряд хоче продати права на трансляцію в Україні ЧС-2018 за 200 млн грн

Україна поки не вирішила, чи буде транслювати "Мундіаль"

Кабінет міністрів України розраховує реалізувати права на показ в Україні матчів чемпіонату світу 2018 року, який відбудеться в Росії, за 200 млн грн.

Це передбачено проектом державного бюджету на наступний рік, який Кабінет міністрів вніс у парламент, інформує "Футбол 24".

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Йдеться про те, що у 2018 році заплановано отримати 200 млн грн від продажу ліцензійних прав для висвітлення ЧС-2018, які будуть зараховані на рахунки Національної суспільної телерадіокомпанії України для забезпечення її власної діяльності.

Варто відзначити, що голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія заявив в інтерв'ю "Телекритиці", що відмовиться від трансляції ЧС-2018, якщо збірна України поїде на мундіаль в Росію.

Водночас міністр молоді та спорту України Ігор Жданов висловив думку про те, що органи державної влади повинні допомогти ФФУ прийняти рішення стосовно того, чи їхати збірній України в Росію у випадку виходу на чемпіонат світу-2018.

За словами члена виконкому Федерації Футболу України Артема Франкова, Україна, імовірно, вже заплатила декілька мільйонів доларів за трансляції матчів Чемпіонату світу ФІФА, а тому відмовитися від трансляції футбольних матчів означало б викенення на вітер державних грошей.