Уряд хоче спростити процес приватизації

Кабінет міністрів України представив законопроект по спрощенню процедури приватизації.

Про це на засіданні Кабінету міністрів сказав в.о. голови Фонду державного майна України Дмитро Парфененков, інформує "Економічна правда".

Як зазначив Парфененков, замість 7 законів про приватизацію планується 1 законопроект.

Вдвічі скорочуються терміни підготовки об'єкту до приватизації: з 2-х років до одного по великій приватизації, по малій приватизації з 1 року до півроку. При цьому великі об'єкти будуть продаватися з обов'язковим залученням радника, малі - через електронну платформу.

Як зазначив в.о. голови, спрощується і сама класифікація об'єктів приватизації, планується ввести всього 2 види - об'єкти великої і малої приватихації.

Парфененков заявив, спрощується сама процедура приватизації. Замість чинних 5 підходів пропонується два підходи - це продаж на аукціоні і викуп.

На думку, в.о. голови Фонду державного майна України саме так по сучасному відкрито і прозоро має здійснюватись приватизація.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала ухвалення в другому читанні законопроекту №1076 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення сфери застосування та вдосконалення окремих положень передачі гуртожитків у власність територіальних громад і забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків)".