Уряд хоче спростити процес приватизації
Про це на засіданні Кабінету міністрів сказав в.о. голови Фонду державного майна України Дмитро Парфененков, інформує "Економічна правда".
Як зазначив Парфененков, замість 7 законів про приватизацію планується 1 законопроект.
Вдвічі скорочуються терміни підготовки об'єкту до приватизації: з 2-х років до одного по великій приватизації, по малій приватизації з 1 року до півроку. При цьому великі об'єкти будуть продаватися з обов'язковим залученням радника, малі - через електронну платформу.
Як зазначив в.о. голови, спрощується і сама класифікація об'єктів приватизації, планується ввести всього 2 види - об'єкти великої і малої приватихації.
Парфененков заявив, спрощується сама процедура приватизації. Замість чинних 5 підходів пропонується два підходи - це продаж на аукціоні і викуп.
На думку, в.о. голови Фонду державного майна України саме так по сучасному відкрито і прозоро має здійснюватись приватизація.
Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала ухвалення в другому читанні законопроекту №1076 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення сфери застосування та вдосконалення окремих положень передачі гуртожитків у власність територіальних громад і забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків)".
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