Уряд хоче взяти у Китаю в кредит 7 млрд доларів
"Уряд ставить за мету вийти з офіційною пропозицією до міністерства економіки Китаю щодо укладення рамкової кредитної угоди по ряду проектів приблизно на 7 мільярдів доларів між Китаєм і Україною", - повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань в ході презентації виставкового проекту China international Import Expo, інформує УНІАН.
Він також зазначив, що вже підписані контракти на 200 мільйонів євро з двома китайськими компаніями по будівництву доріг в Україні в 2018 році, а також очікується підписання контракту щодо будівництва моста близько Кременчука.
Нагадаємо, Національний банк України очікує отримання від Міжнародного валютного фонду (МВФ) близько 2 млрд дол., а також кредитів від ЄС і Світового банку.
Однак, за словами міністра фінансів Олександра Данилюка, МВФ може припинити співпрацю з Україною, якщо реформи не будуть продовжені.
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