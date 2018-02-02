Уряд хоче взяти у Китаю в кредит 7 млрд доларів

Вже підписані контракти на 200 мільйонів євро з двома китайськими компаніями по будівництву доріг в Україні в 2018 році

Кабінет міністрів України має намір укласти з Китаєм рамкову кредитну угоду по ряду інфраструктурних проектів загальною вартістю 7 мільярдів доларів.

"Уряд ставить за мету вийти з офіційною пропозицією до міністерства економіки Китаю щодо укладення рамкової кредитної угоди по ряду проектів приблизно на 7 мільярдів доларів між Китаєм і Україною", - повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань в ході презентації виставкового проекту China international Import Expo, інформує УНІАН.

Він також зазначив, що вже підписані контракти на 200 мільйонів євро з двома китайськими компаніями по будівництву доріг в Україні в 2018 році, а також очікується підписання контракту щодо будівництва моста близько Кременчука.

Нагадаємо, Національний банк України очікує отримання від Міжнародного валютного фонду (МВФ) близько 2 млрд дол., а також кредитів від ЄС і Світового банку.

Однак, за словами міністра фінансів Олександра Данилюка, МВФ може припинити співпрацю з Україною, якщо реформи не будуть продовжені.