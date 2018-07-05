CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВіце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко ініціював запровадження санкцій проти 12 російських видавництв.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд ініціює санкції проти 12 російських видавництв
Під санкції мають потрапити видавництва, які поширюють книжкові видання, спрямовані на "ліквідацію Незалежності України"
В'ячеслав Кириленко. Фото: slovoidilo.
"Підписав доручення відповідним органам влади внести пропозиції щодо запровадження санкцій для 12-ти російських видавництв, які систематично поширюють книжкові видання,зміст яких спрямований на ліквідацію Незалежності України", – повідомив Кириленко.
Віце-прем’єр-міністр зазначив, що таким чином відреагував на "звернення громадськості та Держкомтелерадіо".
Нагадаємо, Державний комітет телебачення і радіомовлення України запропонував запровадити економічні санкції до юридичних осіб Росії, які систематично друкують і поширюють видання антиукраїнського змісту.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 05 2018 23:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- "Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"Армія України повертає із "запасників" в бойовий стрій одразу шість типів зенітних ракетних комплексів
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"