Уряд ініціює санкції проти 12 російських видавництв Під санкції мають потрапити видавництва, які поширюють книжкові видання, спрямовані на "ліквідацію Незалежності України"

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко ініціював запровадження санкцій проти 12 російських видавництв.

В'ячеслав Кириленко. Фото: slovoidilo.

"Підписав доручення відповідним органам влади внести пропозиції щодо запровадження санкцій для 12-ти російських видавництв, які систематично поширюють книжкові видання,зміст яких спрямований на ліквідацію Незалежності України", – повідомив Кириленко. Віце-прем’єр-міністр зазначив, що таким чином відреагував на "звернення громадськості та Держкомтелерадіо". Нагадаємо, Державний комітет телебачення і радіомовлення України запропонував запровадити економічні санкції до юридичних осіб Росії, які систематично друкують і поширюють видання антиукраїнського змісту.

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