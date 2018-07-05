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Уряд ініціює санкції проти 12 російських видавництв

Під санкції мають потрапити видавництва, які поширюють книжкові видання, спрямовані на "ліквідацію Незалежності України"
Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко ініціював запровадження санкцій проти 12 російських видавництв.
Уряд ініціює санкції проти 12 російських видавництв В'ячеслав Кириленко. Фото: slovoidilo.

"Підписав доручення відповідним органам влади внести пропозиції щодо запровадження санкцій для 12-ти російських видавництв, які систематично поширюють книжкові видання,зміст яких спрямований на ліквідацію Незалежності України", – повідомив Кириленко.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що таким чином відреагував на "звернення громадськості та Держкомтелерадіо".

Нагадаємо, Державний комітет телебачення і радіомовлення України запропонував запровадити економічні санкції до юридичних осіб Росії, які систематично друкують і поширюють видання антиукраїнського змісту.

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07 05 2018 23:58
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