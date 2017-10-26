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Уряд Іраку вимагає скасувати результати референдуму щодо незалежності Курдистану

Раніше курдам пропонували заморозити результати
Центральний уряд Іраку повторив свою вимогу до регіональної влади Іракського Курдистану, автономного курдського регіону на півночі країни, повністю скасувати результати вересневого референдуму про незалежність цього регіону.
Уряд Іраку вимагає скасувати результати референдуму щодо незалежності Курдистану Фото: EPA/UPG

"Ми не приймемо нічого іншого, крім такого скасування й дотримання Конституції", – заявив прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді, інформує "Радіо Свобода".

24 жовтня місцева влада Іракського Курдистану запропонувала Багдадові лише "заморозити" результати референдуму, проведеного 25 вересня, щоб полегшити "відкритий діалог" про майбутнє регіону з центральною владою Іраку і запобігти ескалації насильства.

Нагадаємо, що понад 100 тисяч курдів залишили іракське місто Кіркук після того, як його захопили іракські війська.

Раніше в Іракському Курдистані заявили про атаку урядових сил на їх позиції в Кіркуку.

Це сталося після того, як автономний курдський регіон Іраку направив туди шість тисяч бійців як підкріплення, що стало відповіддю на повідомлення про перекидання в цей район іракської армії з бронетехнікою.

Повернення Кіркука під контроль іракської армії пов’язане із референдумом курдів про незалежність, на якому курди підтримали відокремлення. Референдум не визнав ні Ірак, ні інші країни світу.

Довідка: Іракський Курдистан - курдське державне утворення у складі Іраку. Згідно конституції Іраку, курди мають статус широкої автономії. На сьогоднішній день Курдистан є єдиною стабільною і відносно благополучною частиною Іраку.

Курдські сили також контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.

"Демократичні сили Сирії" (SDF) – це об'єднання арабських підрозділів і курдських "Загонів народної самооборони" (YPG), яке користується підтримкою коаліції під проводом США. Нещодавно вони звільнили Ракку, яка була фактичною столицею ІДІЛ у Сирії.

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26 10 2017 19:18
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