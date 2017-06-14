Уряд Ірландії вперше очолив чоловік нетрадиційної орієнтації

За призначення Варадкара проголосували 57 депутатів нижньої палати парламенту, проти - 50 і утрималися - 47.

Варадкар, син ірландської медсестри і доктора з Індії, до свого призначення займав пост міністра соціального захисту. До цього працював міністром транспорту, туризму та спорт, а також міністр охорони здоров’я. Про це повідомляє The Irish Times.

На посаді глави уряду він змінить колишнього лідера правлячої партії "Fine Gael" Енду Кенні, який найдовше в історії країни був прем’єром і став першим політиком, який очолював цю партію два терміни поспіль.

Кенні пішов у відставку через скандал навколо поліції. Його критикували за нездатність владнати кризу в правоохоронних органах. Скандал виник довкола одного співробітника, який розкрив факти корупції в поліції. Після цього поліцейського та його дружину піддали цькуванню.

Варадкар публічно зізнався у своїй нетрадиційній орієнтації напередодні референдуму 2015 року щодо одностатевих шлюбів. Як відомо, в Ірландії є досить сильними позиції католицької церкви, хоча формально церква не має впливу на урядові процеси.